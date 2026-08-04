Honor Play 11 vychází v provedení Pro

Honor Play 11 Pro | Zdroj: Mobiledokan
Poslední produktová řada Play 11 u firmy Honor roste opět do šířky a tentokrát se o to postaral přírůstek s přívlastkem Pro. Ten vychází tři měsíce od uvedení verze Plus, přičemž vnitřní sestavy jsou si velmi blízké. Zařízení v podstatě nebude žádnou žhavou novinkou. Čínský producent pouze výrazněji zapracoval na vnějším zpracování.
Bez významu
Varianta Pro dostala 6,6palcový OLED displej, který dosahuje na 1,5K rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Maximální jas činí slušných 6 500 nitů. Hlavní výkon zajišťuje čipset Dimensity 6500 od MediaTeku a 8GB operační paměť RAM. Uživatelská data pobere 256GB interní úložiště bez možnosti dalšího rozšíření přes microSD kartu.
Pod slušnou výdrží se podepíše článek baterie s kapacitou 7 000 mAh a podporou technologie rychlého 45W nabíjení. Samotná konstrukce potěší tloušťkou 7,34 mm, hmotností 185 gramů nebo kovovým rámečkem. Samozřejmostí je odolnost podložená certifikací IP66.
Uživatelským prostředím doprovází platforma MagicOS 10 vycházející z operačního systému Android 16. Výpis výbavy uzavírá přední 8MPx selfie kamerka a hlavní 50MPx objektiv fotoaparátu v zadní části. Do oficiálního prodeje se dostanou tři barevné verze (černá, stříbrná, zlatá) za cenu v přepočtu 6529 Kč.
Zdroje: mobiledokan.co, gizmochina.com
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