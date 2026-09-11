Výprodej příslušenství na Alze: Slevy až 50 % na batohy, klávesnice i úložiště

Internetový obchod Alza přináší rozsáhlou slevovou akci zaměřenou na široké spektrum technologického vybavení. Zvýhodněné nabídky zahrnují přenosná zavazadla na elektroniku, ergonomické a herní periferie i spolehlivá paměťová média se slevami dosahujícími až 50 %. Níže je připraven přehledný výběr rozdělený do tematických kategorií.
Městské batohy na notebooky
Pohodlné přenášení techniky do práce i na cesty usnadňují batohy s polstrovanými přihrádkami a ergonomickými zády. Vybírat lze z elegantních městských variant i odolnějších konstrukcí.
- Delsey Paris Batoh Chatelet Air 2.0 167660322, modrý (-40 %)
- Jeep Batoh Delsey JS011B 274560000, černý (-40 %)
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Brašny a tašky na přenosné počítače
Pro každodenní formální nošení a bezpečnou ochranu laptopů jsou ideální klasické brašny a tašky typu totepack s přehlednými organizéry na dokumenty i příslušenství.
- PORT DESIGNS Milano II ECO Totepack 14 – 16″, hnědý (-35 %)
- Dell Pro 14-16 Plus EcoLoop Briefcase CC5626 (-40 %)
- Acer Carrying Bag 16″ černá (-35 %)
- PORT DESIGNS Portland II ECO 17.3″, černá (-40 %)
- Další slevy najdete zde
Herní a mechanické klávesnice
Hráči a nároční uživatelé ocení mechanické i magnetické spínače s rychlou odezvou, podporu hotswapu či specializované edice klávesnic s odolnou konstrukcí.
- YENKEE YKB WT300US DESTROYER – US INTL World of Tanks (-44 %)
- YENKEE YKB 31 ODYSSEY Hotswap – US/US INTL (-29 %)
- MSI FORGE GK320 – CZ/SK (-20 %)
- MCHOSE K99 V2 Wireless Mechanical Icy Creamsicle Switch – Mountains Gradient (-20 %)
- Rapture FOXTROT HE, Gateron Dual-Rail White, černá – CZ/SK (-50 %)
- Rapture CHARLIE V2 HE, Gateron Dual-Rail White, černá – CZ/SK (-50 %)
- Rapture SIERRA Wireless, Kailh White Rain LP, černá – CZ/SK (-50 %)
- Další slevy najdete zde
Kancelářské klávesnice, sety a touchpady
Produktivitu při administrativní práci podpoří tiché membránové klávesnice, bezdrátové sety s myší i specializované periferie pro systémy macOS nebo ovládání televize.
- Rapoo 9300M Set, černá – CZ/SK (-41 %)
- YENKEE YKB 2100 CSBK WL SWIFT – CZ/SK (-35 %)
- Logitech MX Keys S for Mac Space Grey – CZ/SK (-20 %)
- Marvo WIRED Membrane keyboard K638 (-30 %)
- Eternico K200S Wireless Touchpad bílá – CZ/SK (-30 %)
- Eternico K800F Wireless šedá – CZ/SK (-25 %)
- Eternico K700S Wireless šedá – CZ/SK (-50 %)
- Další slevy najdete zde
Externí SSD disky
Rychlý přenos objemných souborů a bezpečné zálohování zajišťují kompaktní externí disky SSD. Nabídka pokrývá miniaturní kapesní modely i pogumované varianty s vysokou odolností vůči pádům.
- VERBATIM Pocket SSD 512GB černá/červená (-25 %)
- VERBATIM Pocket SSD 256GB černá/modrá (-20 %)
- ORICO S20 Portable SSD 1TB (-25 %)
- VERBATIM Pocket SSD 1TB bílá/modrá + 2x gumový obal (-20 %)
- LaCie Rugged SSD4 1TB (-50 %)
- LaCie Mobile SSD Secure 1TB (-40 %)
- Další slevy najdete zde
Flash disky a paměťové karty
Kompaktní úložiště pro každodenní přenos dokumentů, fotografií i multimediálních souborů zastupují kovové USB flash disky a rychlé microSDXC karty vhodné pro mobilní telefony či fotoaparáty.
- Samsung T9 MicroSDXC 128GB (-20 %)
- Samsung T7 MicroSDXC 512GB (-30 %)
- Kingston DataTraveler SE9 G3 512GB Dark Nickel (-15 %)
- Kingston DataTraveler SE9 G3 128GB Dark Nickel (-15 %)
- VERBATIM Plectra 256GB, bílá (-40 %)
- VERBATIM Plectra 512GB, černá (-35 %)
- Další slevy najdete zde
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