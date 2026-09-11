Výprodej příslušenství na Alze: Slevy až 50 % na batohy, klávesnice i úložiště KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 11. 9. 2026#Příslušenství
Výprodej příslušenství na Alze: Slevy až 50 % na batohy, klávesnice i úložiště

Internetový obchod Alza přináší rozsáhlou slevovou akci zaměřenou na široké spektrum technologického vybavení. Zvýhodněné nabídky zahrnují přenosná zavazadla na elektroniku, ergonomické a herní periferie i spolehlivá paměťová média se slevami dosahujícími až 50 %. Níže je připraven přehledný výběr rozdělený do tematických kategorií.

Městské batohy na notebooky

Pohodlné přenášení techniky do práce i na cesty usnadňují batohy s polstrovanými přihrádkami a ergonomickými zády. Vybírat lze z elegantních městských variant i odolnějších konstrukcí.

Brašny a tašky na přenosné počítače

Pro každodenní formální nošení a bezpečnou ochranu laptopů jsou ideální klasické brašny a tašky typu totepack s přehlednými organizéry na dokumenty i příslušenství.

Herní a mechanické klávesnice

Hráči a nároční uživatelé ocení mechanické i magnetické spínače s rychlou odezvou, podporu hotswapu či specializované edice klávesnic s odolnou konstrukcí.

Kancelářské klávesnice, sety a touchpady

Produktivitu při administrativní práci podpoří tiché membránové klávesnice, bezdrátové sety s myší i specializované periferie pro systémy macOS nebo ovládání televize.

Externí SSD disky

Rychlý přenos objemných souborů a bezpečné zálohování zajišťují kompaktní externí disky SSD. Nabídka pokrývá miniaturní kapesní modely i pogumované varianty s vysokou odolností vůči pádům.

Flash disky a paměťové karty

Kompaktní úložiště pro každodenní přenos dokumentů, fotografií i multimediálních souborů zastupují kovové USB flash disky a rychlé microSDXC karty vhodné pro mobilní telefony či fotoaparáty.

Kompletní nabídku zlevněných produktů z oblasti výpočetní techniky a příslušenství naleznete na stránkách Alza.cz. Využijte akční nákupy u jedničky na trhu ještě dnes.

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