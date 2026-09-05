Gemini Notebook mění limity používání. Nově se budou obnovovat každých pět hodin

Zdroj: Google
Google mění limity používání v Gemini Notebook. Jedná se o velmi užitečnou aplikaci, která na základě různých zdrojů umí vytvářet souhrny, audio přehledy, podcasty a mnoho dalšího. Nově se limity v aplikaci budou odvíjet od náročnosti jednotlivých úloh a místo jednou denně se budou obnovovat každých pět hodin.
Gemini Notebook dostává nový způsob měření limitu
Gemini Notebook bude do celkové spotřeby započítávat složitost promptu, délku konverzace, počet použitých zdrojů i konkrétní funkce. Náročnější úloha tak spotřebuje více výpočetního výkonu než jednoduchý dotaz. Notebook zároveň bude zobrazovat aktuální využití limitu. Pokud vybraný výstup přesáhne aktuální limit účtu, aplikace může nabídnout méně náročnou alternativu.
Pokud tak nebude dostatek dostupné kapacity například pro Video přehled, může se jeho vytvoření odložit. Gemini Notebook úlohu automaticky dokončí později, jakmile bude mít k dispozici potřebnou kapacitu. Uživatel si může zapnout upozornění a dostat zprávu ve chvíli, kdy bude výstup hotový. Google přitom žádné stávající funkce neodebírá, mění pouze způsob, jak se bude spotřeba počítat. Tento nový způsob se zavádí od 2. září pro běžné uživatelské účty na webu i v mobilních aplikacích.
Zdroj: blog.google
Komentáře