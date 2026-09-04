Čím dnes zaujme Honor 600, mobil střední třídy?

• 4. 9. 2026#Android
Čím dnes zaujme Honor 600, mobil střední třídy?

Honor 600; zdroj: Dotekománie

Číslicová řada Honoru byla letos obohacena hned o tři modely řady Honor 600. Mezi ty patří Honor 600 lite, Honor 600 a Honor 600 Pro. Prostřední model letos prodělal několik zajímavých novinek včetně například kvalitnější konstrukce, zajímavých barev, jasný displej nebo velkou baterií. Pojďme si jej připomenout.

HONOR letní akce: k vybraným modelům hodnotné dárky zdarma

Hliníková konstrukce

Osobně mě vždycky potěší, když nemá mobil plastový rám. To za mě zkrátka nepůsobí dobře a já to poznám vskutku hned. Honor 600 naštěstí plastový rám nemá a máme tu hliník. Ten působí v ruce o řád prémiověji a je škoda, že v této cenové hladině není samozřejmost. Navíc potěší i příjemná hmotnost a tloušťka 7,8 milimetrů. Druhou příjemnou věcí je fakt, že jak rám, tak záda jsou z velké části matná. Nechytají tak otisky prstů.

Honor 600 5 Honor 600 1

Honor 600; zdroj: Dotekománie

Honor 600 zaujme také barvami a to především oranžovou. Ta se mi moc líbí, v realitě bych ho nazval spíš jako lososová. Mimo to je ale v nabídce zlatá (hodně jemně zlatá, skoro až stříbrná) a černá.

Kvalitní displej s tenkými rámečkami

Na displeji si Honor také dává poslední roky záležet. Tady máme v první řadě velmi tenké rámečky kolem displeje. Ty mají tloušťku jen 0,98 milimetrů a nemusel by se za ně stydět ani top model. Samotný displej pak nabízí maximální jas v HDR je dokonce 8000 nitů a celkově na mě tento 120Hz AMOLED panel udělal velmi slušný dojem.

Honor 600 4

Honor 600; zdroj: Dotekománie

Specifikace Honor 600

  • displej: 6,57 palců, AMOLED, 1,5K, 120 Hz, 3840Hz PWM, jas až 8000 nitů
  • procesor: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, Adreno 722 GPU
  • RAM: 8 GB LPDDR5X
  • úložiště: 512 GB
  • Operační systém: Android 16, MagicOS 10
  • Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM/eSIM
  • Foťáky:
    • zadní: 200 Mpx (hlavní, 1/1,4″, f/1,8, PDAF, OIS)
      • 12 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2, 112°, AF)
    • přední: 50 Mpx (f/2,0)
  • IP68 / IP69K
  • optická čtečka otisků prstů pod displejem
  • stereo
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, GPS, NFC, infraport, USB-C
  • rozměry a hmotnost: 156,0 x 74,7 x 7,8 mm, 190 gramů
  • baterie a nabíjení: 6400 mAh, 80W rychlé nabíjení, 27W reverzní nabíjení
Honor 600 3

Honor 600; zdroj: Dotekománie

6400 mAh baterie

Výkon mezigeneračně (srovnávám s Honorem 400) povyrostl o necelých třicet procent, za což může nová generace Snapdragon 7 Gen 4. Za mě asi trochu zajímavější vylepšení je ale v oblasti baterie. Tady v případě evropské verze nastal skok z 5300 na 6400 mAh. To je super, jakkoliv pro úplnost zmíním, že čínská verze má dokonce 7000 mAh. Přesto výrobce uvádí výdrž 2,5 dne. Nabíjet lze 80 W drátem.

Děkujeme výrobci za podporu nezávislé tvorby. Do hodnocení ani obsahu partner nijak nezasahoval.

Konec anonymních VPN v Evropě? Drsná pravidla přicházejí 🔒

💡ANKETA: Zvedáte v dnešní době ještě neznámá telefonní čísla?

Načítání...

Profilovka

Senior Editor zaměřující se primárně na recenze, tvorbu obsahu na sociální sítě a náš podcast PZL. Nadšenec do moderních technologií, který na našem webu působí již od roku 2013. Mobilní telefony ho ale zajímají již od dětství.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim