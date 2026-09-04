Čím dnes zaujme Honor 600, mobil střední třídy?

Honor 600; zdroj: Dotekománie
Číslicová řada Honoru byla letos obohacena hned o tři modely řady Honor 600. Mezi ty patří Honor 600 lite, Honor 600 a Honor 600 Pro. Prostřední model letos prodělal několik zajímavých novinek včetně například kvalitnější konstrukce, zajímavých barev, jasný displej nebo velkou baterií. Pojďme si jej připomenout.
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Hliníková konstrukce
Osobně mě vždycky potěší, když nemá mobil plastový rám. To za mě zkrátka nepůsobí dobře a já to poznám vskutku hned. Honor 600 naštěstí plastový rám nemá a máme tu hliník. Ten působí v ruce o řád prémiověji a je škoda, že v této cenové hladině není samozřejmost. Navíc potěší i příjemná hmotnost a tloušťka 7,8 milimetrů. Druhou příjemnou věcí je fakt, že jak rám, tak záda jsou z velké části matná. Nechytají tak otisky prstů.
Honor 600 zaujme také barvami a to především oranžovou. Ta se mi moc líbí, v realitě bych ho nazval spíš jako lososová. Mimo to je ale v nabídce zlatá (hodně jemně zlatá, skoro až stříbrná) a černá.
Kvalitní displej s tenkými rámečkami
Na displeji si Honor také dává poslední roky záležet. Tady máme v první řadě velmi tenké rámečky kolem displeje. Ty mají tloušťku jen 0,98 milimetrů a nemusel by se za ně stydět ani top model. Samotný displej pak nabízí maximální jas v HDR je dokonce 8000 nitů a celkově na mě tento 120Hz AMOLED panel udělal velmi slušný dojem.
Specifikace Honor 600
- displej: 6,57 palců, AMOLED, 1,5K, 120 Hz, 3840Hz PWM, jas až 8000 nitů
- procesor: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, Adreno 722 GPU
- RAM: 8 GB LPDDR5X
- úložiště: 512 GB
- Operační systém: Android 16, MagicOS 10
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM/eSIM
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní, 1/1,4″, f/1,8, PDAF, OIS)
- 12 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2, 112°, AF)
- přední: 50 Mpx (f/2,0)
- zadní: 200 Mpx (hlavní, 1/1,4″, f/1,8, PDAF, OIS)
- IP68 / IP69K
- optická čtečka otisků prstů pod displejem
- stereo
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, GPS, NFC, infraport, USB-C
- rozměry a hmotnost: 156,0 x 74,7 x 7,8 mm, 190 gramů
- baterie a nabíjení: 6400 mAh, 80W rychlé nabíjení, 27W reverzní nabíjení
6400 mAh baterie
Výkon mezigeneračně (srovnávám s Honorem 400) povyrostl o necelých třicet procent, za což může nová generace Snapdragon 7 Gen 4. Za mě asi trochu zajímavější vylepšení je ale v oblasti baterie. Tady v případě evropské verze nastal skok z 5300 na 6400 mAh. To je super, jakkoliv pro úplnost zmíním, že čínská verze má dokonce 7000 mAh. Přesto výrobce uvádí výdrž 2,5 dne. Nabíjet lze 80 W drátem.
Děkujeme výrobci za podporu nezávislé tvorby. Do hodnocení ani obsahu partner nijak nezasahoval.
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