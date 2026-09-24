Výprodej monitorů na Alze: OLED panely i herní displeje za zlomek ceny

Trh se zobrazovací technikou prochází dynamickým rozvojem a současné moderní monitory uspokojí požadavky jak náročných hráčů, tak profesionálů hledajících maximální pracovní komfort. Aktuální nabídka přináší výrazná cenová zvýhodnění u celé řady modelů. Vybírat lze z pokročilých OLED technologií, rychlých herních displejů s vysokou obnovovací frekvencí i ergonomických pracovních stanic s věrným podáním barev.
Herní monitory pro maximální výkon
Pro příznivce e-sportu i fanoušky vizuálně propracovaných videoher představuje kvalitní zobrazovací panel naprostý základ každé sestavy. Moderní herní modely nabízejí vysoké obnovovací frekvence, minimální odezvu a pokročilou synchronizaci obrazu, což eliminuje trhání i prodlevy v nejvypjatějších momentech. Aktuální zvýhodnění pokrývají široké spektrum úhlopříček i technických parametrů.
- 27″ Acer Nitro XV270F5b (-37 %)
- 27″ GIGABYTE MO27U2 (-37 %)
- 31,5″ ASUS TUF Gaming VG32VQM5B (-29 %)
- 24″ LG UltraGear 24G411B-B (-20 %)
- 27″ ASUS ROG Strix XG279CNS (-15 %)
- 27″ LG UltraGear 27GX700A-B (-15 %)
- 34″ Dell Alienware AW3425DW (-14 %)
- 26.5″ MSI MAG 272UP QD-OLED E16 (-12 %)
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Špičkové OLED panely pro dokonalý obraz
Technologie OLED patří v současnosti k technologické špičce v oblasti podání obrazu. Schopnost rozsvěcet a zhasínat jednotlivé pixely nezávisle na sobě garantuje absolutní černou barvu, nekonečný kontrast a výjimečnou hloubku dynamického rozsahu. Tyto panely ocení jak profesionální grafici pracující s přesnými barvami, tak hráči a filmoví nadšenci hledající nekompromisní vizuální zážitek.
- 31,5″ ASUS ROG Strix OLED XG32UCWMG (-15 %)
- 27″ Samsung Odyssey OLED G6 (G61SH) (-13 %)
- 34″ Samsung Odyssey OLED G8 (G85SD) (-10 %)
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Kancelářské a profesionální monitory pro produktivitu
Dlouhé hodiny strávené u počítače kladou zvýšené nároky na ergonomii, ochranu zraku i přehlednou organizaci pracovní plochy. Modely určené pro kancelářské nasazení a profesionální činnost nabízejí široké pozorovací úhly, technologie potlačující blikání i modré světlo a praktické možnosti připojení včetně rozhraní USB-C pro snadný multitasking.
- 27″ Philips 276B9 (-36 %)
- 37″ Samsung ViewFinity S7 S70D (-35 %)
- 23,8″ Acer PD243YE (-23 %)
- 16″ Philips 162B9T (-21 %)
- 26.5″ Acer CE270UXwmiipprx (-16 %)
- 34″ Samsung ViewFinity S65UC (-14 %)
- 24″ Philips 242B9T (-12 %)
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Další zajímavé výběry
V pestré nabídce zobrazovací techniky se nachází také univerzální model, který kombinuje spolehlivé parametry s výhodnou cenovkou pro každodenní využití:
- 27″ LG 27U411B-B (-10 %)
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