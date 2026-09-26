Nové Vivo Y600i sází na obrovskou výdrž a certifikaci IP69

• 26. 9. 2026#Android #Smartphony
Nové Vivo Y600i sází na obrovskou výdrž a certifikaci IP69

Zdroj: Vivo

V poslední době se čím dál více objevují smartphony z nižší třídy, které mají většinou obří baterie, případně mají ještě jednu vlastnost vylepšenou. To se dá říci i o Vivo Y600i, novince, která byla v tichosti uvedena na stránkách výrobce.

Dvě plus má

Než se dostaneme k běžným vlastnostem, tak se soustředíme na zadní stranu a fotomodul. Takto byste usoudili, že jsou zde dva snímače, ale ve skutečnosti dle specifikací je jen jeden. Ten má 50 MPx a dle popisu od výrobce je hned pod ním infra senzor pro ovládání elektroniky, byť vypadá jako doplňkový foťák.

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Zdroj: Vivo

Hlavní předností Vivo Y600i je rozhodně baterie, která má kapacitu 8000 mAh a podporuje 44W nabíjení. Bonusem je certifikace IP69, takže mobil vydrží náročnější podmínky. Ostatní specifikace nejsou tak zajímavé. Například displej je typu LCD a o výkon se stará Snapdragon 4 Gen 2 z roku 2023.

Možná se jedná o aktuální trend, kdy výrobci vezmou podprůměrný mobil a narvou do něj aspoň velkou baterii a přidají odolnost jako bonus. Vivo Y600i má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 5 400 Kč bez daně a poplatků.

Specifikace Vivo Y600i

  • displej: 6,87 palců, LCD, 1592 x 720, frekvence 120 Hz, kontrast 1500:1, 83% NTSC, až 1300 nitů
  • procesor: Snapdragon 4 Gen 2, Adreno 613 GPU
  • RAM: 6/12 GB LPDDR4X
  • úložiště: 256 GB UFS 2.2
  • Operační systém: OriginOS 6
  • Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.8, AF, 10x digitální zoom)
    • přední: 8 Mpx (f/2.05, FF, 2x digitální zoom)
  • IP68 + IP69
  • čtečka otisků prstů na straně
  • stereo
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 2,4G/5G, GPS (L1), GLONASS (G1), Galileo (E1), BeiDou (B1C, B1I), QZSS (L1), NFC, USB-C (USB 2.0)
  • rozměry a hmotnost: 169,55 x 79,20 x 8,69 mm, 229 gramů
  • baterie a nabíjení: 8000 mAh, 44W rychlé nabíjení

Zdroje: vivo.com.cn, gsmarena.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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