Sleva přes 7 000 Kč na Apple v rámci speciální akce

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Výjimečná událost přináší mimořádná cenová zvýhodnění, dárky k nákupu i doprovodný program. V pátek 3. října 2026 od 10:00 hodin proběhne slavnostní otevření nové moderní prodejny iWant v prostorách OC Citypark (Hradební 1). V rámci této jednodenní speciální akce bude k dispozici limitované množství vybraných Apple zařízení s výraznou úsporou přesahující 7 000 Kč, soutěž o slevové poukazy, bezplatná odborná péče o počítače Mac i doprovodné aktivity pro příchozí. Veškeré podrobnosti o programu a nabídce shrnuje stránka speciální akce.
Hvězdy dne s mimořádným cenovým zvýhodněním
V den otevření je připravena limitovaná nabídka na klíčové produkty z rodiny Apple za otevírací ceny. Tyto nabídky platí výhradně v den akce a do vyprodání zásob, přičemž nákup je omezen na maximálně 1 kus od každého typu produktu na zákazníka:
- MacBook Air 13″ (čip Apple M5, 16 GB jednotné paměti, 512 GB SSD, všechny barevné varianty) se slevou 7 213 Kč.
- iPhone 17 Pro (kapacita 256 GB, všechny barvy) se slevou 4 213 Kč.
- iPhone 17 Pro Max (kapacita 256 GB, všechny barvy) se slevou 3 213 Kč.
- AirPods Pro 3 se slevou 913 Kč.
Kromě samotných produktových slev je pro nakupující připravena také okamžitá soutěž:
- Kolo štěstí pro prvních 200 nakupujících: Každý z prvních dvou stovek zákazníků, kteří v den akce pořídí libovolný produkt, obdrží přímo u pokladny herní žeton. Vytočit si lze slevový voucher v hodnotě až 1 000 Kč na další nákup, přičemž na kole neexistuje žádné prázdné pole a vyhrává každý. Voucher má platnost od následujícího dne až do konce roku.
Kompletní sortiment a aktuální portfolio značky představuje oficiální e-shop iWant.cz.
Péče o Mac zdarma v zóně iWant Clinic
Pro majitele stávajících jablečných počítačů je v rámci otevíracího dne připravena bezplatná technická zóna iWant Clinic. Zájemci mohou na místo přinést svůj přenosný i stolní Mac k odbornému zásahu:
- Kompletní diagnostika zařízení zdarma: Prověření stavu hardwaru i systému certifikovanými odborníky.
- Profesionální čištění zdarma: Vyčištění chladicího okruhu a vnitřních komponent od prachu a nečistot bez poplatku.
- Limitovaná kapacita: Vzhledem k časové náročnosti odborných úkonů je kapacita techniků v den akce omezena a zájemci budou odbavováni průběžně.
Běžný záruční i pozáruční servis a komplexní technickou podporu po celé ČR zajišťuje autorizovaný servis iWant.
Doprovodný program, digitální portréty a kompletní služby
Slavnostní otevírací den nabídne i další zázemí a zážitkové prvky:
- Autorský portrét na iPadu Air za 5 minut: Přímo v prostorách prodejny bude tvořit digitální ilustrátor, který zájemcům zdarma vytvoří osobní portrét s využitím Apple Pencil a následně jej vytiskne jako památku na tento den.
- Doprovodný program a občerstvení: Návštěvníky čeká moderovaný průběh dne i drobné pohoštění.
Nová prodejna nabízí plnohodnotné zázemí pro nákup hardwaru i originálního příslušenství, možnost výkupu starších zařízení na protiúčet se snížením ceny nového nákupu i doplňkové záruky a pojištění. Podrobnější informace o síti poboček a jejich dostupnosti poskytuje sekce prodejny iWant.
Všechny informace o podmínkách speciální akce a otevírací době jsou k nahlédnutí na webu www.iWant.cz.
Kolik budíků potřebujete ráno k tomu, abyste doopravdy vstali z postele?
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