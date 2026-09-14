Kolik stojí nové iPhony ve světě a jak si stojí Česko? Porovnali jsme nejen koncové ceny Applu

• 14. 9. 2026#Smartphony
Kolik stojí nové iPhony ve světě a jak si stojí Česko? Porovnali jsme nejen koncové ceny Applu

Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz

Ve zkratce:

  • Česko se v cenovém žebříčku nových iPhonů řadí mezi průměr, přičemž nejlevnější modely zůstávají tradičně v USA.
  • Analýza cen bez daně ukazuje, že Apple v České republice nenastavuje základní marže výrazně výše než v jiných zemích.

Jako každý rok, i letos mnozí srovnávají ceny jednotlivých novinek od Applu mezi zeměmi. Vznikají tak videa, že si třeba za českou cenu můžete v podstatě udělat výlet do USA, tam si koupit nové zařízení a něco zažít. Nic podobného zde nenajdete, ale podívali jsme se na problematiku cen ze dvou pohledů.

Srovnání cen novinek od Applu

Níže najdete data spojená s cenami nových modelů iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a iPhone Duo z pohledu koncových cen pro běžného zákazníka a také z pohledu marží samotné společnosti Apple, tedy cen bez daní. Daně zde hrají celkem zásadní roli, jelikož jsou země s 0 % a pak i takové, kde je klidně i 25 %.

Ze spotřebitelského pohledu se Česko umístilo u modelů iPhone 18 Pro a Pro Max na 11. místě, u iPhonu Duo pak na 12. místě. Dá se tedy říci, že v ceně pro koncového zákazníka jsme někde uprostřed z vybraných zemí. U cen očištěných o daně se posouváme. U iPhonu 18 Pro jsme se dostali na 9. místo, s iPhonem 18 Pro Max se posouváme na 12. místo a kupodivu u iPhonu Duo jsme na 18. místě. Apple tedy v naší zemi netlačí základní cenu tak vysoko.

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Zdroj: Apple

I tak je zřejmé, že tyto smartphony jsou nejlevnější v USA a v některých případech, když najdete dostatečně levnou letenku a ubytování, můžete mít celkem zajímavý zážitek. Jen je nutné počítat s tím, že mobily v USA nemají fyzický slot na SIM, záruka je jen jeden rok, při legálním dovozu máte povinnost proclít zařízení a navíc jsou zde rozdíly ve frekvencích 5G.

Spotřebitelský pohled

Tento přehled zobrazuje reálnou koncovou částku, kterou zákazník zaplatí při nákupu v dané zemi v kamenném obchodě či e-shopu. V Evropě a Asii jsou ceny ze zákona uváděny včetně DPH / místní daně. U USA je započtena typická průměrná daň 7,5 %. U Kanady je započtena průměrná daň 12 % (v provincii Alberta je daň 5 %). Přepočet do Kč vychází z oficiálního kurzu ČNB z 11. 9. 2026. Každá tabulka je seřazena od nejdražší země po nejlevnější.

iPhone 18 Pro (256 GB)

PořadíZeměMístní cenaDaňová sazbaCena v Kč (s daní)Rozdíl oproti ČR
1Mexiko29 999 MXN16 % DPH36 989 Kč+1 999 Kč (+5,7 %)
2Itálie1 489 EUR22 % DPH36 123 Kč+1 133 Kč (+3,2 %)
3Indie164 900 INR18 % DPH36 115 Kč+1 125 Kč (+3,2 %)
4Francie1 479 EUR20 % DPH35 881 Kč+891 Kč (+2,5 %)
5Nizozemsko1 479 EUR21 % DPH35 881 Kč+891 Kč (+2,5 %)
6Španělsko1 469 EUR21 % DPH35 638 Kč+648 Kč (+1,9 %)
7Švédsko16 495 SEK25 % DPH35 613 Kč+623 Kč (+1,8 %)
8Polsko6 299 PLN23 % DPH35 331 Kč+341 Kč (+1,0 %)
9Německo1 449 EUR19 % DPH35 153 Kč+163 Kč (+0,5 %)
10Rakousko1 449 EUR20 % DPH35 153 Kč+163 Kč (+0,5 %)
11Česko34 990 CZK21 % DPH34 990 KčZákladna (0 Kč)
12Velká Británie1 199 GBP20 % DPH33 903 Kč-1 087 Kč (-3,1 %)
13Singapur1 899 SGD9 % DPH31 345 Kč-3 645 Kč (-10,4 %)
14Čína9 999 CNY13 % DPH31 197 Kč-3 793 Kč (-10,8 %)
15Jižní Korea1 990 000 KRW10 % DPH31 004 Kč-3 986 Kč (-11,4 %)
16Švýcarsko1 199 CHF8,1 % DPH30 784 Kč-4 206 Kč (-12,0 %)
17Japonsko219 800 JPY10 % DPH29 871 Kč-5 119 Kč (-14,6 %)
18Tchaj-wan44 900 TWD5 % DPH29 728 Kč-5 262 Kč (-15,0 %)
19Kanada1 749 CAD + 12 % daň (1 958,88 CAD)12 % daň29 583 Kč-5 407 Kč (-15,5 %)
20SAE5 099 AED5 % DPH29 054 Kč-5 936 Kč (-17,0 %)
21Hongkong10 499 HKD0 % DPH28 022 Kč-6 968 Kč (-19,9 %)
22USA1 199 USD + 7,5 % daň (1 288,92 USD)7,5 % daň26 973 Kč-8 017 Kč (-22,9 %)

iPhone 18 Pro Max (256 GB)

PořadíZeměMístní cenaDaňová sazbaCena v Kč (s daní)Rozdíl oproti ČR
1Švédsko18 495 SEK25 % DPH39 931 Kč+1 941 Kč (+5,1 %)
2Itálie1 639 EUR22 % DPH39 762 Kč+1 772 Kč (+4,7 %)
3Francie1 629 EUR20 % DPH39 520 Kč+1 530 Kč (+4,0 %)
4Nizozemsko1 629 EUR21 % DPH39 520 Kč+1 530 Kč (+4,0 %)
5Mexiko31 999 MXN16 % DPH39 455 Kč+1 465 Kč (+3,9 %)
6Indie179 900 INR18 % DPH39 400 Kč+1 410 Kč (+3,7 %)
7Španělsko1 619 EUR21 % DPH39 277 Kč+1 287 Kč (+3,4 %)
8Německo1 599 EUR19 % DPH38 792 Kč+802 Kč (+2,1 %)
9Rakousko1 599 EUR20 % DPH38 792 Kč+802 Kč (+2,1 %)
10Polsko6 799 PLN23 % DPH38 136 Kč+146 Kč (+0,4 %)
11Česko37 990 CZK21 % DPH37 990 KčZákladna (0 Kč)
12Velká Británie1 299 GBP20 % DPH36 731 Kč-1 259 Kč (-3,3 %)
13Singapur2 099 SGD9 % DPH34 646 Kč-3 344 Kč (-8,8 %)
14Čína10 999 CNY13 % DPH34 317 Kč-3 673 Kč (-9,7 %)
15Jižní Korea2 190 000 KRW10 % DPH34 120 Kč-3 870 Kč (-10,2 %)
16Švýcarsko1 299 CHF8,1 % DPH33 352 Kč-4 638 Kč (-12,2 %)
17Tchaj-wan49 900 TWD5 % DPH33 039 Kč-4 951 Kč (-13,0 %)
18Japonsko239 800 JPY10 % DPH32 589 Kč-5 401 Kč (-14,2 %)
19Kanada1 899 CAD + 12 % daň (2 126,88 CAD)12 % daň32 120 Kč-5 870 Kč (-15,5 %)
20SAE5 499 AED5 % DPH31 333 Kč-6 657 Kč (-17,5 %)
21Hongkong11 499 HKD0 % DPH30 691 Kč-7 299 Kč (-19,2 %)
22USA1 299 USD + 7,5 % daň (1 396,42 USD)7,5 % daň29 223 Kč-8 767 Kč (-23,1 %)

iPhone Duo (256 GB)

PořadíZeměMístní cenaDaňová sazbaCena v Kč (s daní)Rozdíl oproti ČR
1Indie299 900 INR18 % DPH65 681 Kč+10 691 Kč (+19,4 %)
2Mexiko47 999 MXN16 % DPH59 183 Kč+4 193 Kč (+7,6 %)
3Švédsko26 995 SEK25 % DPH58 282 Kč+3 292 Kč (+6,0 %)
4Itálie2 369 EUR22 % DPH57 472 Kč+2 482 Kč (+4,5 %)
5Francie2 339 EUR20 % DPH56 744 Kč+1 754 Kč (+3,2 %)
6Španělsko2 339 EUR21 % DPH56 744 Kč+1 754 Kč (+3,2 %)
7Nizozemsko2 339 EUR21 % DPH56 744 Kč+1 754 Kč (+3,2 %)
8Velká Británie1 999 GBP20 % DPH56 524 Kč+1 534 Kč (+2,8 %)
9Rakousko2 319 EUR20 % DPH56 259 Kč+1 269 Kč (+2,3 %)
10Polsko9 999 PLN23 % DPH56 084 Kč+1 094 Kč (+2,0 %)
11Německo2 299 EUR19 % DPH55 774 Kč+784 Kč (+1,4 %)
12Česko54 990 CZK21 % DPH54 990 KčZákladna (0 Kč)
13Švýcarsko1 999 CHF8,1 % DPH51 324 Kč-3 666 Kč (-6,7 %)
14Jižní Korea3 290 000 KRW10 % DPH51 258 Kč-3 732 Kč (-6,8 %)
15Singapur3 099 SGD9 % DPH51 152 Kč-3 838 Kč (-7,0 %)
16Kanada2 999 CAD + 12 % daň (3 358,88 CAD)12 % daň50 726 Kč-4 264 Kč (-7,8 %)
17Čína15 999 CNY13 % DPH49 917 Kč-5 073 Kč (-9,2 %)
18Tchaj-wan74 900 TWD5 % DPH49 591 Kč-5 399 Kč (-9,8 %)
19Japonsko364 800 JPY10 % DPH49 576 Kč-5 414 Kč (-9,8 %)
20SAE8 499 AED5 % DPH48 427 Kč-6 563 Kč (-11,9 %)
21Hongkong17 499 HKD0 % DPH46 705 Kč-8 285 Kč (-15,1 %)
22USA1 999 USD + 7,5 % daň (2 148,92 USD)7,5 % daň44 971 Kč-10 019 Kč (-18,2 %)

Cenová politika Applu

V tomto přehledu jsou uvedeny základní ceny mobilů očištěné o veškeré DPH a místní spotřební daně (v ČR odečteno 21 % DPH, v Německu 19 %, v Japonsku 10 % atd.). Ceny v USA a Kanadě jsou na webu Apple již v základu uváděny bez daně, takže zůstávají ve své čisté výši. Přepočet do Kč vychází z oficiálního kurzu ČNB z 11. 9. 2026. Každá tabulka je seřazena od nejdražší země po nejlevnější.

iPhone 18 Pro (256 GB)

PořadíZeměPůvodní cena (s daní)Úprava o daňČistá cena bez DPHCena bez DPH v KčRozdíl oproti ČR bez DPH
1Mexiko29 999 MXNodečteno 16 % DPH25 861,21 MXN31 887 Kč+2 970 Kč (+10,3 %)
2Indie164 900 INRodečteno 18 % DPH139 745,76 INR30 606 Kč+1 688 Kč (+5,8 %)
3Francie1 479 EURodečteno 20 % DPH1 232,50 EUR29 900 Kč+983 Kč (+3,4 %)
4Nizozemsko1 479 EURodečteno 21 % DPH1 222,31 EUR29 653 Kč+736 Kč (+2,5 %)
5Itálie1 489 EURodečteno 22 % DPH1 220,49 EUR29 609 Kč+692 Kč (+2,4 %)
6Německo1 449 EURodečteno 19 % DPH1 217,65 EUR29 540 Kč+623 Kč (+2,2 %)
7Španělsko1 469 EURodečteno 21 % DPH1 214,05 EUR29 453 Kč+535 Kč (+1,9 %)
8Rakousko1 449 EURodečteno 20 % DPH1 207,50 EUR29 294 Kč+377 Kč (+1,3 %)
9Česko34 990 CZKodečteno 21 % DPH28 917,36 CZK28 917 KčZákladna (0 Kč)
10Singapur1 899 SGDodečteno 9 % DPH1 742,20 SGD28 757 Kč-161 Kč (-0,6 %)
11Polsko6 299 PLNodečteno 23 % DPH5 121,14 PLN28 724 Kč-193 Kč (-0,7 %)
12Švédsko16 495 SEKodečteno 25 % DPH13 196 SEK28 490 Kč-427 Kč (-1,5 %)
13Švýcarsko1 199 CHFodečteno 8,1 % DPH1 109,16 CHF28 478 Kč-440 Kč (-1,5 %)
14Tchaj-wan44 900 TWDodečteno 5 % DPH42 761,90 TWD28 313 Kč-605 Kč (-2,1 %)
15Velká Británie1 199 GBPodečteno 20 % DPH999,17 GBP28 252 Kč-665 Kč (-2,3 %)
16Jižní Korea1 990 000 KRWodečteno 10 % DPH1 809 090,91 KRW28 186 Kč-732 Kč (-2,5 %)
17Hongkong10 499 HKD0 % DPH10 499 HKD28 022 Kč-896 Kč (-3,1 %)
18SAE5 099 AEDodečteno 5 % DPH4 856,19 AED27 671 Kč-1 247 Kč (-4,3 %)
19Čína9 999 CNYodečteno 13 % DPH8 848,67 CNY27 608 Kč-1 309 Kč (-4,5 %)
20Japonsko219 800 JPYodečteno 10 % DPH199 818,18 JPY27 155 Kč-1 762 Kč (-6,1 %)
21Kanada1 749 CAD0 % DPH1 749 CAD26 413 Kč-2 504 Kč (-8,7 %)
22USA1 199 USD0 % DPH1 199 USD25 091 Kč-3 826 Kč (-13,2 %)

iPhone 18 Pro Max (256 GB)

PořadíZeměPůvodní cena (s daní)Úprava o daňČistá cena bez DPHCena bez DPH v KčRozdíl oproti ČR bez DPH
1Mexiko31 999 MXNodečteno 16 % DPH27 585,34 MXN34 013 Kč+2 616 Kč (+8,3 %)
2Indie179 900 INRodečteno 18 % DPH152 457,63 INR33 390 Kč+1 993 Kč (+6,3 %)
3Francie1 629 EURodečteno 20 % DPH1 357,50 EUR32 933 Kč+1 536 Kč (+4,9 %)
4Nizozemsko1 629 EURodečteno 21 % DPH1 346,28 EUR32 661 Kč+1 264 Kč (+4,0 %)
5Německo1 599 EURodečteno 19 % DPH1 343,70 EUR32 598 Kč+1 201 Kč (+3,8 %)
6Itálie1 639 EURodečteno 22 % DPH1 343,44 EUR32 592 Kč+1 195 Kč (+3,8 %)
7Španělsko1 619 EURodečteno 21 % DPH1 338,02 EUR32 460 Kč+1 064 Kč (+3,4 %)
8Rakousko1 599 EURodečteno 20 % DPH1 332,50 EUR32 326 Kč+930 Kč (+3,0 %)
9Švédsko18 495 SEKodečteno 25 % DPH14 796 SEK31 945 Kč+548 Kč (+1,7 %)
10Singapur2 099 SGDodečteno 9 % DPH1 925,69 SGD31 785 Kč+389 Kč (+1,2 %)
11Tchaj-wan49 900 TWDodečteno 5 % DPH47 523,81 TWD31 466 Kč+69 Kč (+0,2 %)
12Česko37 990 CZKodečteno 21 % DPH31 396,69 CZK31 397 KčZákladna (0 Kč)
13Jižní Korea2 190 000 KRWodečteno 10 % DPH1 990 000,00 KRW31 018 Kč-378 Kč (-1,2 %)
14Polsko6 799 PLNodečteno 23 % DPH5 527,64 PLN31 005 Kč-392 Kč (-1,2 %)
15Švýcarsko1 299 CHFodečteno 8,1 % DPH1 201,67 CHF30 853 Kč-544 Kč (-1,7 %)
16Hongkong11 499 HKD0 % DPH11 499 HKD30 691 Kč-706 Kč (-2,2 %)
17Velká Británie1 299 GBPodečteno 20 % DPH1 082,50 GBP30 609 Kč-788 Kč (-2,5 %)
18Čína10 999 CNYodečteno 13 % DPH9 733,63 CNY30 369 Kč-1 028 Kč (-3,3 %)
19SAE5 499 AEDodečteno 5 % DPH5 237,14 AED29 841 Kč-1 555 Kč (-5,0 %)
20Japonsko239 800 JPYodečteno 10 % DPH218 000 JPY29 626 Kč-1 770 Kč (-5,6 %)
21Kanada1 899 CAD0 % DPH1 899 CAD28 679 Kč-2 718 Kč (-8,7 %)
22USA1 299 USD0 % DPH1 299 USD27 184 Kč-4 213 Kč (-13,4 %)

iPhone Duo (256 GB)

PořadíZeměPůvodní cena (s daní)Úprava o daňČistá cena bez DPHCena bez DPH v KčRozdíl oproti ČR bez DPH
1Indie299 900 INRodečteno 18 % DPH254 152,54 INR55 662 Kč+10 216 Kč (+22,5 %)
2Mexiko47 999 MXNodečteno 16 % DPH41 378,45 MXN51 020 Kč+5 573 Kč (+12,3 %)
3Švýcarsko1 999 CHFodečteno 8,1 % DPH1 849,21 CHF47 479 Kč+2 032 Kč (+4,5 %)
4Francie2 339 EURodečteno 20 % DPH1 949,17 EUR47 287 Kč+1 841 Kč (+4,0 %)
5Tchaj-wan74 900 TWDodečteno 5 % DPH71 333,33 TWD47 230 Kč+1 784 Kč (+3,9 %)
6Itálie2 369 EURodečteno 22 % DPH1 941,80 EUR47 108 Kč+1 662 Kč (+3,7 %)
7Velká Británie1 999 GBPodečteno 20 % DPH1 665,83 GBP47 103 Kč+1 657 Kč (+3,6 %)
8Singapur3 099 SGDodečteno 9 % DPH2 843,12 SGD46 929 Kč+1 482 Kč (+3,3 %)
9Španělsko2 339 EURodečteno 21 % DPH1 933,06 EUR46 896 Kč+1 450 Kč (+3,2 %)
10Nizozemsko2 339 EURodečteno 21 % DPH1 933,06 EUR46 896 Kč+1 450 Kč (+3,2 %)
11Rakousko2 319 EURodečteno 20 % DPH1 932,50 EUR46 882 Kč+1 436 Kč (+3,2 %)
12Německo2 299 EURodečteno 19 % DPH1 931,93 EUR46 869 Kč+1 422 Kč (+3,1 %)
13Hongkong17 499 HKD0 % DPH17 499 HKD46 705 Kč+1 259 Kč (+2,8 %)
14Švédsko26 995 SEKodečteno 25 % DPH21 596 SEK46 626 Kč+1 179 Kč (+2,6 %)
15Jižní Korea3 290 000 KRWodečteno 10 % DPH2 990 909,09 KRW46 598 Kč+1 152 Kč (+2,5 %)
16SAE8 499 AEDodečteno 5 % DPH8 094,29 AED46 121 Kč+675 Kč (+1,5 %)
17Polsko9 999 PLNodečteno 23 % DPH8 129,27 PLN45 597 Kč+151 Kč (+0,3 %)
18Česko54 990 CZKodečteno 21 % DPH45 446,28 CZK45 446 KčZákladna (0 Kč)
19Kanada2 999 CAD0 % DPH2 999 CAD45 291 Kč-155 Kč (-0,3 %)
20Japonsko364 800 JPYodečteno 10 % DPH331 636,36 JPY45 069 Kč-377 Kč (-0,8 %)
21Čína15 999 CNYodečteno 13 % DPH14 158,41 CNY44 174 Kč-1 272 Kč (-2,8 %)
22USA1 999 USD0 % DPH1 999 USD41 833 Kč-3 613 Kč (-8,0 %)

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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