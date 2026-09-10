Řada Redmi Note 17 přichází do Česka: Čtyři modely a lákavé zaváděcí ceny

Zdroj: Redmi
Ve zkratce:
- Xiaomi oficiálně uvádí na český trh čtyři modely řady Redmi Note 17 s cenami od 4 999 Kč.
- Novinky lákají na vysokou kapacitu baterie až 9 210 mAh, AMOLED displeje a zvýšenou odolnost IP68.
- Předobjednávky probíhají do 16. září a zahrnují akční slevy i dárky v podobě fritézy či náramku.
Xiaomi má tendenci uvádět pod jedním označením několik verzí mobilů. Sem tam se dokonce stane, že se na českém trhu objeví pod jedním označením dva modely, jeden oficiálně a druhý přes přeprodej, ale oba mají lehce odlišné specifikace. Už jste si u nás mohli přečíst o novinkách série REDMI Note 17, ale až nyní přichází oficiálně na český trh, a to rovnou čtyři varianty.
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Série REDMI Note 17
V první řadě zde máme REDMI Note 17 v LTE konfiguraci, což je současně nejlevnější model z řady. I tak může nalákat na AMOLED displej, baterii o kapacitě 7700 mAh a zvýšenou odolnost, což garantuje certifikace IP65. Celkově se jedná o zajímavý model pro nenáročné, co si nepotrpí na 5G technologii.
REDMI Note 17 5G je v podstatě stejné zařízení, ale pár změn se odehrálo. Například byl vyměněn procesor a samozřejmě se nabízí plnohodnotná podpora pro sítě páté generace. Odolnost, displej i baterie jsou stejné. Dá se říci, že podporu modernější mobilní sítě si připlatíte tisíc korun. Možná stojí za upozornění, že procesor Snapdragon 6s 4G Gen 2 není rychlejší než Snapdragon 4 Gen 4, byť typ řady by tomu nasvědčoval.
Ti, co si potrpí na lepší výbavu, tak se nabízí REDMI Note 17 Pro s jasnějším displejem, větší kapacitou baterie (8340 mAh), lepším procesorem a také vyšší odolností vůči vodě. I fotografická výbava je obohacena o optickou stabilizaci obrazu. Po designové stránce se moc neliší od modelů výše, ale úhlopříčka klesla na 6,83 palců.
Výrobce se chlubí, že poprvé přináší na český trh nejvyšší model z této řady, REDMI Note 17 Pro Max. Sice došlo na snížení kapacity baterie oproti verzi z jiných trhů, ale i tak se nabízí 9210 mAh, což je velmi pěkná hodnota. Současně má tento model nejvýkonnější procesor, paměti a také úložiště. Jen si tedy dejte pozor při výběru, jelikož varianty se 128GB úložištěm mají pomalejší úložiště.
Ceny modelů série REDMI Note 17
Samotné předobjednávky odstartují právě dnes, 10. září. Potrvají do 16. září a přímý prodej začne 17. září. Do 18. října ale bude speciální zaváděcí akce, v rámci které se nabízí všechny novinky se slevou.
|Model
|Paměťová varianta
|Doporučená cena
|Akční cena
|REDMI Note 17 Pro Max 5G
|8 GB + 256 GB
|12 499 Kč
|10 699 Kč
|8 GB + 512 GB
|14 299 Kč
|12 499 Kč
|REDMI Note 17 Pro 5G
|6 GB + 256 GB
|9 999 Kč
|7 999 Kč
|8 GB + 512 GB
|11 999 Kč
|9 999 Kč
|REDMI Note 17 5G
|6 GB + 128 GB
|7 699 Kč
|6 099 Kč
|6 GB + 256 GB
|8 499 Kč
|6 799 Kč
|REDMI Note 17
|4 GB + 128 GB
|5 699 Kč
|4 999 Kč
|6 GB + 256 GB
|6 699 Kč
|5 999 Kč
Současně se startuje ještě jedna akce. V rámci ní, pokud napíšete recenzi, dostanete dárek navíc. Veškeré podmínky jsou uvedeny na xiaomipromo.cz.
- REDMI Note 17 Pro Max 5G a REDMI Note 17 Pro 5G
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- REDMI Note 17 5G a REDMI Note 17
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Specifikace REDMI Note 17
- displej: 6,99 palců, AMOLED, rozlišení 2396 x 1080 pixelů
- obnovovací frekvence až 120 Hz, jas až 1800 nitů (špičkový), 1200 nitů HBM, 700 nitů (typ)
- Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: Snapdragon 6s 4G Gen 2, 6nm výrobní proces
- RAM: 4/6/8 GB LPDDR4X (až 16 GB s rozšířením paměti / Memory extension)
- úložiště: 128/256 GB UFS 2.2, možnost rozšíření úložiště až o 2 TB
- Operační systém: Xiaomi HyperOS, 6 let bezpečnostních aktualizací
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,8, 5P čočka, záznam videa 1080p při 30 fps, 720p při 30 fps)
- pomocný objektiv (Auxiliary lens)
- přední: 16 Mpx (f/2,45, 5P čočka)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,8, 5P čočka, záznam videa 1080p při 30 fps, 720p při 30 fps)
- IP65
- čtečka otisků prstů v displeji, odemykání obličejem AI (AI face unlock)
- Konektivita: 4G LTE, 2,4GHz Wi-Fi, 5GHz Wi-Fi, NFC, USB-C
- rozměry a hmotnost: 169,70 x 79,14 x 8,45 mm, 224 gramů
- baterie a nabíjení: 7700 mAh (typ), 45W turbo nabíjení
Specifikace REDMI Note 17 5G
- displej: 6,99 palců, AMOLED, rozlišení 2396 x 1080 pixelů
- obnovovací frekvence až 120 Hz, jas až 1800 nitů (špičkový), 1200 nitů HBM, 700 nitů (typ)
- Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: Snapdragon 4 Gen 4, 4nm výrobní proces
- RAM: 6/8 GB LPDDR4X (až 16 GB s rozšířením paměti / Memory extension)
- úložiště: 128/256 GB UFS 2.2, možnost rozšíření úložiště až o 2 TB
- Operační systém: Xiaomi HyperOS, 6 let bezpečnostních aktualizací
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,8, 5P čočka, záznam videa 1080p při 30 fps, 720p při 30 fps)
- pomocný objektiv (Auxiliary lens)
- přední: 16 Mpx (f/2,45, 5P čočka)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,8, 5P čočka, záznam videa 1080p při 30 fps, 720p při 30 fps)
- IP65
- čtečka otisků prstů v displeji, odemykání obličejem AI (AI face unlock)
- Konektivita: 5G, 4G LTE, 2,4GHz Wi-Fi, 5GHz Wi-Fi, NFC, USB-C
- rozměry a hmotnost: 169,70 x 79,14 x 8,45 mm, 225 gramů
- baterie a nabíjení: 7700 mAh (typ), 45W turbo nabíjení
Specifikace REDMI Note 17 Pro 5G
- displej: 6,83 palců, AMOLED, rozlišení 2772 x 1280 pixelů
- obnovovací frekvence až 120 Hz, jas až 3500 nitů (špičkový), 2000 nitů HBM, 1060 nitů (typ)
- Corning Gorilla Glass Victus 2
- procesor: Snapdragon 6s Gen 4 Mobile Platform, 4nm výrobní proces
- RAM: 6/8/12 GB LPDDR4X
- úložiště: 256/512 GB UFS 3.1 / UFS 2.2 (128 GB)
- Operační systém: Xiaomi HyperOS 3
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM nebo Nano SIM + eSIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, OIS, f/1,8, 5P čočka, AI ultra-clear imaging system, True-to-life portraits, záznam videa 1080p při 30 fps, 720p při 30 fps)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2, 112° FOV)
- přední: 16 Mpx (f/2,4, 5P čočka)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, OIS, f/1,8, 5P čočka, AI ultra-clear imaging system, True-to-life portraits, záznam videa 1080p při 30 fps, 720p při 30 fps)
- IP66, IP68, certifikovaná odolnost proti vodě do 2 metrů po dobu 72 hodin, certifikovaná odolnost proti pádu z výšky 3 metrů SGS
- čtečka otisků prstů v displeji, odemykání obličejem AI (AI face unlock)
- Dolby Atmos, Hi-Res Audio
- Konektivita: 5G, 4G LTE, 2,4GHz Wi-Fi, 5GHz Wi-Fi, NFC, USB-C
- rozměry a hmotnost: 163,45 x 78,27 x 8,6 mm, 223 gramů
- baterie a nabíjení: 8340 mAh , 67W HyperCharge
Specifikace REDMI Note 17 Pro Max 5G
- displej: 6,83 palců, AMOLED, rozlišení 2772 x 1280 pixelů
- obnovovací frekvence až 120 Hz, jas až 3500 nitů (špičkový), 2000 nitů HBM, 1060 nitů (typ)
- Corning Gorilla Glass Victus 2
- procesor: Snapdragon 6 Gen 5 Mobile Platform, 4nm výrobní proces
- RAM: 8/12 GB LPDDR5X
- úložiště: 256/512 GB UFS 4.0 / UFS 2.1 (128 GB)
- Operační systém: Xiaomi HyperOS 3
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM nebo Nano SIM + eSIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, OIS, f/1,5, 6P čočka, AI ultra-clear imaging system, True-to-life portraits, záznam videa 4K při 30 fps, 1080p při 30/60 fps, 720p při 30 fps)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2, 112° FOV)
- přední: 32 Mpx (f/2,2, 4P čočka)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, OIS, f/1,5, 6P čočka, AI ultra-clear imaging system, True-to-life portraits, záznam videa 4K při 30 fps, 1080p při 30/60 fps, 720p při 30 fps)
- IP66, IP68, certifikovaná odolnost proti vodě do 2 metrů po dobu 72 hodin, certifikovaná odolnost proti pádu z výšky 3 metrů SGS
- čtečka otisků prstů v displeji, odemykání obličejem AI (AI face unlock)
- Konektivita: 5G, 4G LTE, 2,4GHz Wi-Fi, 5GHz Wi-Fi, NFC, USB-C
- rozměry a hmotnost: 163,44 x 78,27 x 8,65 mm (8,57 mm pro Cloud Blush), 229,5 gramů
- baterie a nabíjení: 9210 mAh , 100W HyperCharge
Zdroj: Tisková zpráva
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