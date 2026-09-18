Motorola láká na Signature 27: Má přinést novou perspektivu

Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz
Nedávno, hned po uvedení iPhone Duo, Motorola začala lákat na vlastní mid-fold. V tuto chvíli nejsou k dispozici přesnější informace kolem uvedení, ale společnost vypustila na internet pozvánky na představení jiného zařízení, Motorola Signature 27.
„Přichází nová perspektiva“
Mnoho informací není k dispozici kolem Signature 27, tedy pokračování Motorola Signature z června tohoto roku. Ostatně je zvláštní, že jen pár měsíců po top modelu láká na další generaci. Podle označení je určena asi na další rok, ale možná se Motorola pokusí stihnout vánoční nákupní šílenství.
Představení novinky by mělo asi proběhnout už za pár dní, tedy 22. září, aspoň podle příspěvku na sociální síti, kde použila stejné heslo „A new perspective is coming“, tedy „Přichází nová perspektiva“, jak je uvedeno v českých materiálech. K dispozici máme jediný oficiální obrázek. Zřejmě tento model bude lákat na fotografické schopnosti, možná se dočkáme nějaké nové sestavy nebo funkce.
Z náznaků, které se k nám dostaly, můžeme předpokládat, že Motorola Signature 27 zavítá i na český trh.
Zdroj: androidauthority.com
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