Motorola láká na vlastní mid-fold smartphone, reaguje na příchod iPhonu Duo

• 11. 9. 2026#Smartphony
Motorola láká na vlastní mid-fold smartphone, reaguje na příchod iPhonu Duo

Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz

Apple v tomto týdnu vstoupil do nové kategorie mobilů, ohebné. Dočkali jsme se uvedení iPhone Duo, což je sám o sobě trochu divný název, když jsme zde měli Surface Duo. Samsung se stal čtvrtým výrobcem, co přinesl tento typ zařízení, které dostává označení mid-fold. Předním zde jsou kousky jako Xiaomi 18 Fold, Galaxy Z Fold8 (recenze) a HUAWEI Pura X Max. Už nyní se ale ukazuje, že se chystá pátá společnost na podobný mobil, Motorola.

Mid-fold od Motoroly

Už jsme zaznamenali nějaké spekulace kolem toho, že Motorola hodlá také představit mid-fold smartphone, tedy ve tvaru pasu, ale jednalo se jen o nákresy bez podrobnějších nebo reálnějších informací. Motorola se ale sama ozvala, v rámci představení iPhonu Duo. Zveřejnila krátké video shrnující její dosavadní mobily s ohebnou konstrukcí. Jedno se zde musí Motorole nechat, v tomto segmentu má nejdelší tradici.

Na konci videa je pak na chvíli vidět jejich typ zařízení, které se nebude asi nijak výrazně lišit oproti konkurenci od Applu nebo Samsungu. Vzhledem k tomu, že firma již nyní odstartovala marketing, tak se dá předpokládat, že se Motorola pokusí stihnout vánoční období. Kdy se novinka představí, nevíme.

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Zdroje: instagram.com, engadget.com, 9to5google.com

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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