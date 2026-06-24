Motorola uvádí mobilní telefony Signature a Edge 70 Pro

Motorola Edge 70 Pro, zdroj: Dotekománie
Značka Motorola představila v Česku dva, respektive tři nové smartphony. Jde o vlajkovou loď Signature ve spolupráci se Swarovski a model Edge 70 Pro dostupný ve dvou konfiguracích. Všechny tři modely jsou dostupné ve speciální zaváděcí ceně a s bonusovým příslušenstvím.
Motorola Signature
Nejvýše v portfoliu sedí Motorola Signature, která na náš trh přichází s 16 GB operační paměti a 512GB úložištěm. Design vlajky vznikl ve spolupráci se šperkařskou společností Swarovski. Rozhodně stojí za to vyzdvihnout parádní fotoaparátovou sestavu tohoto telefonu se čtyřmi 50Mpx snímači Sony Lytia.
Ta získala zlaté ocenění DXOMARK 2 a tvoří ji Sony Lytia 828 f/1.6, ultraširokoúhlý f/2.0, periskopický teleobjektiv Sony Lytia 600 se 3× optickým zoomem a selfie kamera Sony Lytia 500 f/2.0.
O výkon se zde stará Snapdragon 8 páté generace. 6,78palcový Extreme AMOLED displej pak disponuje obnovovací frekvencí 144 Hz a maximálním jasem 6200 nitů. Jak je u Motoroly zvykem, nechybí ani špičková certifikace IP68/69 a MIL-STD 810H.
Do 31.8. lze telefon zakoupit za zvýhodněnou cenu 29 999 korun českých a na zákazníky čeká dárek v podobě reproduktoru Moto Sound Flow (recenze) a stylových Moto Buds 2 Plus Swarovski. Za recenzi telefonu u obchodních partnerů Motoroly pak zákazníci obdrží ještě stylus Moto Pen Ultra.
Motorola Edge 70 Pro
Model Edge 70 Pro k nám dorazil ve dvou paměťových verzích, a to v základní konfiguraci s 8GB pamětí RAM a 256GB úložištěm a silnější variantou 12 GB/512 GB. Oběma verzím v srdci tepe Mediatek Dimensity 8500 Extreme a sdílejí také stejný 6,78palcový Extreme AMOLED displej o maximální jasnosti 5200 nitů a obnovovací frekvenci 144 Hz.
Motorola se u nich může chlubit také velmi tenkým 7,19mm tělem, které se, z vlastní zkušenosti, perfektně drží v ruce. I přes velkou 6500mAh baterii si pak telefon zachovává nízkou hmotnost 190 gramů.
Odolnost potvrzují certifikace IP68/69 a MIL-STD 810H. Maximální nabíjecí výkon činí až 90 W, bezdrátově pak dosáhnete na 15 W. Fotoaparátová sestava je tvořena čtyřmi snímači. Těmi jsou hlavní Sony Lytia 710 f/1.8, ultraširokoúhlý f/2.0, periskopický teleobjektiv se 3,5× optickým zoomem a selfie kamera f/1.9.
Základní verze v rámci zaváděcí akce přijde na 11 999 korun a uživatelé k ní zdarma dostanou lokátor Moto Tag 2. Za recenzi se pak mohou těšit na pero Moto Pen Ultra. Silnější varianta stojí 16 999 korun českých a jako bonus k ní zákazníci obdrží kromě lokátoru i chytré hodinky Moto Watch. Za recenzi pak rovněž obdrží Moto Pen Ultra.
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