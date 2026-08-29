Stříhejte Reels během pár sekund: Instagram nasazuje chytrý nástroj pro úpravu videí

Zdroj: Dotekomanie.cz
Možnost sdílení videí na internetu považujeme dnes už za samozřejmost a v podstatě se nabízí nepřeberné množství služeb. Se samotnou úpravou je to ale už o něco těžší. I zde najdete několik aplikací, přičemž každá má přednosti v něčem jiném. Navíc takový střih může zabrat více času, i u menšího videa. Instagram chce ale napomoci přes novou funkci.
První koncept
Instagram představil funkci First draft, což je více méně nástroj na vytvoření prvního konceptu finálního videa. Přímo v aplikaci Instagram nově můžete vybrat několik záběrů a pak kliknout na novou funkci.
Ačkoliv to není přímo uvedeno v popisu od společnosti, tak zřejmě AI na zařízení analyzuje video a vybere ty nejlepší části, které budou i nějak navazovat na sebe. Případně funkce umí vystříhat i ty pasáže, kde je ticho, takže například rozhovor může působit dynamičtěji. Jak je vidět na ukázce níže, tak ze tří základních videí vznikne několik sekvencí. Ty si samozřejmě můžete upravovat a ladit.
Když k tomu připočítáme i možnost předvolení hudby, tak můžete mít finální video během několika sekund. Novinka jako taková první přichází do aplikace pro iOS. Kdy se dostane na Android, zatím není jasné. Může to trvat i několik měsíců.
Zdroje: instagram.com, engadget.com
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