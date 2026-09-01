Instagram přitvrzuje: Neoznačený AI obsah čeká postih v dosazích

Zdroj: Dotekomanie.cz
Kolem AI obsahu se nyní točí dost témat, zejména na internetu. Některé služby bojují přímo s takovým obsahem. Například se omezuje dosah hudby generované přes AI, případně se Youtube snaží omezit AI videa. Instagram jde trochu jinou cestou.
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Problém bez označení AI
Instagram si poměrně hodně pohrává s AI, a to nejen u nějakých úprav nebo editací. Již nějakou dobu nabízí možnost označení profilu, že používá AI generovaný obsah. Toto označení nyní mění na AI-generovaný profil. Nejde ale jen o změnu označení. Samotné systémy se snaží identifikovat takový obsah u profilů automaticky. Pakliže dojde k pozitivní identifikaci, je správci účtu nabídnuta změna označení profilu.
Pokud nezmění označení a stále bude profil veden jako standardní, tak Meta může snížit dosahy obsahu. Konkrétně fotky, videa a dočasné příběhy se nebudou zobrazovat uživatelům, kteří nesledují postižený profil. Samozřejmě není nutné čekat na identifikaci ze strany Meta. Správce profilu může profil takto označit sám, díky čemuž se nesníží dosahy, nebo spíše neomezí.
Samotné označení profilu, že je založen na AI, není jen na detailu. Štítek bude veden všude, i u zveřejněného obsahu, tedy i u Reels, jak můžete vidět níže.
Zdroje: techcrunch.com, creators.instagram.com
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