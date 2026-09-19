Meta zavádí nové předplatné Meta One. Nejdražší tarif stojí v přepočtu bezmála 11 tisíc korun

• 19. 9. 2026#Aplikace
Meta zavádí nové předplatné Meta One. Nejdražší tarif stojí v přepočtu bezmála 11 tisíc korun

Zdroj: petapixel (se souhlasem)

Meta rozšiřuje své placené služby a představuje novou řadu předplatného pod názvem Meta One. Tarify míří na širokou škálu typů uživatelů od těch běžných přes tvůrce, firmy až po ty, kteří potřebují vyšší limity pro nástroje umělé inteligence a další funkce v rámci Facebooku, Instagramu nebo WhatsAppu. Hlavní funkce aplikací a Meta AI podle společnosti zůstanou zdarma. Placené varianty ale nabídnou vyšší limity a funkce, které v bezplatné verzi nebudou dostupné.

Meta přichází s novými variantami předplatného

Meta bude i nadále nabízet samostatná předplatná pro jednotlivé služby. WhatsApp Plus stojí 2,99 dolaru měsíčně, Facebook Plus a Instagram Plus pak shodně 3,99 dolaru. Nově přichází také balíčky – tarify Core, který vychází na 7,99 dolaru měsíčně a Premium s cenou 19,99 dolaru. Vedle funkcí navíc pro jednotlivé aplikací nabídnou také rozšířený přístup k Meta AI, například pro generování obrázků a videí.

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Zdroj: Engadget

Pro firmy a tvůrce jsou připravené výrazně dražší tarify

Vedle výše uvedených tarifů pak Meta nabídne mnohem pokročilejší, které nabídnou více funkcí a limitů pro AI. Jedná se o Meta One Essential, který vyjde na 14,99 dolaru měsíčně a kombinuje některé výhody Meta Verified s novými AI nástroji a zahrnuje také firemního AI agenta. Vyšší Advanced tarif pro Instagram stojí 49,99 dolaru měsíčně. Umožní například plánovat Stories a každý měsíc přidat až čtyři klikatelné odkazy přímo do popisků běžných příspěvků a Reels.

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Zdroj: Engadget

Ještě dražší tarif Expert, který vyjde na 149 dolarů měsíčně rozšiřuje možnosti správy účtu. Společně s tarifem Advanced umožňuje předat přístup k účtu dalším lidem, aniž by bylo nutné sdílet heslo. Součástí jsou také upozornění, pokud jiný účet znovu zveřejní původní obsah, a vyšší viditelnost ve vyhledávání přímo v Instagramu.

Tarif Max stojí 499 dolarů a přidává lidskou podporu

Na samotném vrcholu nabídky pak stojí předplatné Meta One Max, které vyjde na 499 dolarů měsíčně, což v přepočtu činí bezmála 11 tisíc korun. Obsahuje vše z levnějších tarifů a nabídne nejvyšší dostupné limity pro firemní AI agenty. Nejvyšší tarif zahrnuje také zákaznickou podporu. Uživatelé mají získat možnost neomezeně požádat o pomoc reálného pracovníka podpory a také si vyžádat telefonát s pracovníkem společnosti Meta. To je výrazný rozdíl oproti běžné podpoře, kterou dnes zajišťuje AI. Právě přímý kontakt s lidskou podporou patří dlouhodobě mezi věci, které tvůrci na Instagramu postrádají.

Zdroj: engadget.com

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Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

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