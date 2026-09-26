Google experimentuje s rozhraním Zpráv, změn se dočká vyhledávání i tlačítka

Zdroj: Dotekomanie.cz
Vývojáři v Googlu si stále hrají s přesouváním prvků v aplikacích. Tentokrát je asi na řadě Zprávy pro Android, jak se ukazuje ve zdrojových kódech současné verze.
Větší změna?
Aktuálně vývojáři chystají patřičné změny, jak ukazuje zdrojový kód. Díky aktivaci některých částí se můžeme podívat, jak bude vypadat nová verze. Na prvním obrázku si můžete všimnout výrazných ikon v jednom řádku, kde bude nově i Gemini. Původní plovoucí tlačítka na pravé straně se přesouvají doprostřed displeje.
Jak si jde ale všimnout, když aplikaci otevřete poprvé, je zviditelněné tlačítko pro napsání nové zprávy. Jakmile se začnete posouvat v konverzacích, dojde ke změně a zvýrazní se tlačítko pro hledání. Animace bude doprovázena zobrazením textu.
I samotné vyhledávání projde velkou grafickou proměnou, kde dostanou přednost obrázky, videa, odkazy a další typy. Co je ale podstatnější, je přesunutí políčka pro hledání. Už nebude nahoře, ale bude dostupné ve spodní části displeje, což je praktičtější, jelikož nebudete muset natahovat prst na horní část displeje.
Zatím jde ale jen o přípravy a musíme si počkat na dokončení a otestování. To může trvat i několik týdnů nebo měsíců.
Zdroje: androidauthority.com, androidauthority.com
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