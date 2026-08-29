Aplikace Zprávy pro Android zavádí vlastní motivy a tapety chatů

Zdroj: Google
Nějakou dobu se spekulovalo, pak se podařilo zachytit v kódu a nyní je to oficiální. Řeč je o motivech pro jednotlivé chaty u aplikace Zprávy pro Android.
Změna motivu chatu
Do této chvíle aplikace nabízela jen změnu barev pro konkrétní chat, ale nově se nabízí v podstatě tapety a také možnost vlastních fotek. Přednastavené obrázky od Googlu jsou spojeny i s barevným motivem, takže při výběru například západu slunce se změní i barvy, ale není to napevno nastavené. Barevnou paletu si můžete změnit na jinou předvolenou.
U běžných obrázků, které jde vložit se automaticky nevybírá paleta, takže si ji můžete přizpůsobit ručně. Přímo v aplikaci je několik skupin, každá obsahuje minimálně šest tapet. Pro nastavení musíte otevřít konkrétní konverzaci, pak přes horní menu zvolit Motiv chatu.
Toto vylepšení se týká jen těch konverzací, které používají RCS technologii. Navíc se motiv zobrazuje jen na vaší straně, automaticky se nepropisuje druhému kontaktu, což je celkem škoda, ale je to relativně pochopitelné. Celá změna je tedy o vlastním přizpůsobení vzhledu.
Zdroje: support.google.com, 9to5google.com
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