Android si drží tři čtvrtiny globálního trhu. V USA ale iOS a Android mají prakticky stejný podíl

• 1. 9. 2026#Android #iOS
Android si drží tři čtvrtiny globálního trhu. V USA ale iOS a Android mají prakticky stejný podíl

Zdroj:Rootinfosol

Android podle výsledků průzkumu pro druhé čtvrtletí letošního roku dál jasně dominuje celosvětovým dodávkám chytrých telefonů. Podle společnosti Counterpoint Research dosáhl na 75% podíl, zatímco iOS si ukousl 20 % a HarmonyOS pouhých 5 %. Je ale potřeba zdůraznit, že nejde o podíl všech aktivně používaných telefonů. Čísla vycházejí pouze z modelů dodaných na trh během období od letošního dubna do června.

Android si drží největší podíl na trhu

Ve srovnání s prvním čtvrtletím letošního roku si Android polepšil o dva procentní body ze 73 na 75 %, zatímco iOS naopak dva procentní body ztratil a klesl z 22 na 20 %. HarmonyOS zaznamenal setrvalý stav a drží si 5% podíl.

Celkově trh s chytrými telefony přitom meziročně oslabil. Counterpoint uvádí pokles globálních dodávek o 11 %, přičemž nejvýraznější propad se projevil u levnějších telefonů a střední třídy a na rozvojových trzích. Právě zde má Android tradičně nejsilnější zastoupení, takže vysoký podíl systému Googlu zároveň ukazuje, jak rozsáhlá je jeho nabídka napříč cenovými kategoriemi.

android prodeje

Zdroj: Counterpoint Research

 

Ve Spojených státech tradičně zůstává na prvním místě iOS, ale náskok na Android je už těsný. iPhony ve druhém čtvrtletí měly 51% a Android pak 49% podíl. Přitom ještě v závěrečném čtvrtletí loňského roku iOS v USA držel téměř 69% podíl. Aktuální čísla tak poukazují na vyrovnávající trend mezi oběma platformami.

Odlišná situace se odehrává v Číně. Android tam vede s 58% podílem, což je pokles o pět procentních bodů z 63 % za první čtvrtletí. Na druhém místě už ale není Apple. HarmonyOS na čínském trhu dosáhl na 24 %, čímž si oproti předchozímu období polepšil o pět procentních bodů. iOS skončil třetí s 18 %, tedy o jeden procentní bod lépe než v prvním kvartálu.

android ios prodeje

Zdroj: Counterpoint Research

Největší podíl má Android v Indii. Během druhého čtvrtletí zde zaznamenal 91% podíl v dodávkách chytrých telefonů. iOS zde naopak drží pouhých 9 % a zaznamenal mírný pokles.

Z globálního měřítka tedy Android drží tři čtvrtiny trhu. V Indii se prakticky jedná, v případě prodeje devíti z deseti prodaných telefonů, o Android. Naopak v USA vedou Android a iOS téměř vyrovnaný boj. Čína pak představuje odlišný vývoj trhu, kde se mezi Android a iOS proniká relativně úspěšný systém HarmonyOS.

Zdroje: gsmarena.com, counterpointresearch.com

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Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

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