Android si drží tři čtvrtiny globálního trhu. V USA ale iOS a Android mají prakticky stejný podíl

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Android podle výsledků průzkumu pro druhé čtvrtletí letošního roku dál jasně dominuje celosvětovým dodávkám chytrých telefonů. Podle společnosti Counterpoint Research dosáhl na 75% podíl, zatímco iOS si ukousl 20 % a HarmonyOS pouhých 5 %. Je ale potřeba zdůraznit, že nejde o podíl všech aktivně používaných telefonů. Čísla vycházejí pouze z modelů dodaných na trh během období od letošního dubna do června.
Android si drží největší podíl na trhu
Ve srovnání s prvním čtvrtletím letošního roku si Android polepšil o dva procentní body ze 73 na 75 %, zatímco iOS naopak dva procentní body ztratil a klesl z 22 na 20 %. HarmonyOS zaznamenal setrvalý stav a drží si 5% podíl.
Celkově trh s chytrými telefony přitom meziročně oslabil. Counterpoint uvádí pokles globálních dodávek o 11 %, přičemž nejvýraznější propad se projevil u levnějších telefonů a střední třídy a na rozvojových trzích. Právě zde má Android tradičně nejsilnější zastoupení, takže vysoký podíl systému Googlu zároveň ukazuje, jak rozsáhlá je jeho nabídka napříč cenovými kategoriemi.
Ve Spojených státech tradičně zůstává na prvním místě iOS, ale náskok na Android je už těsný. iPhony ve druhém čtvrtletí měly 51% a Android pak 49% podíl. Přitom ještě v závěrečném čtvrtletí loňského roku iOS v USA držel téměř 69% podíl. Aktuální čísla tak poukazují na vyrovnávající trend mezi oběma platformami.
Odlišná situace se odehrává v Číně. Android tam vede s 58% podílem, což je pokles o pět procentních bodů z 63 % za první čtvrtletí. Na druhém místě už ale není Apple. HarmonyOS na čínském trhu dosáhl na 24 %, čímž si oproti předchozímu období polepšil o pět procentních bodů. iOS skončil třetí s 18 %, tedy o jeden procentní bod lépe než v prvním kvartálu.
Největší podíl má Android v Indii. Během druhého čtvrtletí zde zaznamenal 91% podíl v dodávkách chytrých telefonů. iOS zde naopak drží pouhých 9 % a zaznamenal mírný pokles.
Z globálního měřítka tedy Android drží tři čtvrtiny trhu. V Indii se prakticky jedná, v případě prodeje devíti z deseti prodaných telefonů, o Android. Naopak v USA vedou Android a iOS téměř vyrovnaný boj. Čína pak představuje odlišný vývoj trhu, kde se mezi Android a iOS proniká relativně úspěšný systém HarmonyOS.
Zdroje: gsmarena.com, counterpointresearch.com
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