Skvělý foťák i výbava za zlomek ceny. Nový Galaxy S26 FE je tady i s bonusem 3 500 Kč KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 1. 9. 2026#Android #Smartphony
Skvělý foťák i výbava za zlomek ceny. Nový Galaxy S26 FE je tady i s bonusem 3 500 Kč

Rodina vlajkových telefonů od Samsungu se rozrůstá o očekávanou novinku. Galaxy S26 FE dnes zamířil do prodeje a přináší to nejlepší z vlajkové řady za výrazně přijatelnější cenu, kterou si navíc hned v prvních dnech můžete snížit ještě o 3 500 Kč.

Bonus 3 500 Kč a 3 roky záruka zdarma

Koupit nový Galaxy S26 FE za nejnižší cenu může každý, kdo při/po nákupu novinky prodá starší telefon, tablet nebo chytré hodinky u Mobil Pohotovosti – automaticky tak získá bonus 3 500 Kč. Díky tomu vychází Galaxy S26 FE v základní variantě jen na 16 199 Kč. Na mp.cz k telefonu navíc získáte zcela zdarma prodlouženou 3letou záruku.

Ceny po odečtení výkupního bonusu:

Focení na úrovni vlajkových lodí

Zásadní předností nového Galaxy S26 FE je fotografická sestava. Hlavní slovo má špičkový 50Mpx snímač vybavený optickou stabilizací obrazu. Sekunduje mu 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv a také 8Mpx teleobjektiv s 3násobným optickým přiblížením. Vpředu je pak připraven vylepšený 12Mpx selfie fotoaparát s širším zorným polem. Celý systém navíc úzce spolupracuje s chytrou umělou inteligencí Galaxy AI, která se postará o profesionální zpracování a vylepšení každého záběru.

Skvělý foťák i výbava za zlomek ceny. Nový Galaxy S26 FE je tady i s bonusem 3 500 Kč

Ačkoliv je Galaxy S26 FE cenově dostupnější vlajkou, nabízí minimum kompromisů. Přední straně dominuje poměrně velký 6,7palcový Dynamic AMOLED 2X displej se 120Hz obnovovací frekvencí. O výkon se stará 3nm procesor Exynos 2500 a dlouhou výdrž zajišťuje velká baterie s kapacitou 4 900 mAh s podporou 45W nabíjení, tedy ještě rychlejším než nabízí základní Galaxy S26. Samozřejmostí je pak vysoká odolnost proti vodě a prachu dle certifikace IP68 a od Samsungu ukázková softwarová podpora v podobě 7 let aktualizací.

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