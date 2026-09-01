Skvělý foťák i výbava za zlomek ceny. Nový Galaxy S26 FE je tady i s bonusem 3 500 Kč

Rodina vlajkových telefonů od Samsungu se rozrůstá o očekávanou novinku. Galaxy S26 FE dnes zamířil do prodeje a přináší to nejlepší z vlajkové řady za výrazně přijatelnější cenu, kterou si navíc hned v prvních dnech můžete snížit ještě o 3 500 Kč.
Bonus 3 500 Kč a 3 roky záruka zdarma
Koupit nový Galaxy S26 FE za nejnižší cenu může každý, kdo při/po nákupu novinky prodá starší telefon, tablet nebo chytré hodinky u Mobil Pohotovosti – automaticky tak získá bonus 3 500 Kč. Díky tomu vychází Galaxy S26 FE v základní variantě jen na 16 199 Kč. Na mp.cz k telefonu navíc získáte zcela zdarma prodlouženou 3letou záruku.
Ceny po odečtení výkupního bonusu:
- Galaxy S26 FE (128 GB) za 16 199 Kč (běžně 19 699 Kč)
- Galaxy S26 FE (256 GB) za 18 699 Kč (běžně 22 199 Kč)
Focení na úrovni vlajkových lodí
Zásadní předností nového Galaxy S26 FE je fotografická sestava. Hlavní slovo má špičkový 50Mpx snímač vybavený optickou stabilizací obrazu. Sekunduje mu 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv a také 8Mpx teleobjektiv s 3násobným optickým přiblížením. Vpředu je pak připraven vylepšený 12Mpx selfie fotoaparát s širším zorným polem. Celý systém navíc úzce spolupracuje s chytrou umělou inteligencí Galaxy AI, která se postará o profesionální zpracování a vylepšení každého záběru.
Ačkoliv je Galaxy S26 FE cenově dostupnější vlajkou, nabízí minimum kompromisů. Přední straně dominuje poměrně velký 6,7palcový Dynamic AMOLED 2X displej se 120Hz obnovovací frekvencí. O výkon se stará 3nm procesor Exynos 2500 a dlouhou výdrž zajišťuje velká baterie s kapacitou 4 900 mAh s podporou 45W nabíjení, tedy ještě rychlejším než nabízí základní Galaxy S26. Samozřejmostí je pak vysoká odolnost proti vodě a prachu dle certifikace IP68 a od Samsungu ukázková softwarová podpora v podobě 7 let aktualizací.
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