Google Fotky zjednoduší sdílení alb pomocí QR kódů

Zdroj: Dotekomanie.cz
Některé aplikace a služby nejde aktualizovat způsobem, že jednou za rok vyjde verze, která předělá vše a navíc přidá spoustu novinek. Jednodušší je zavádění drobností postupně, na což si uživatelé zvyknou jednodušeji. Google Fotky patří mezi takové a poslední změna se odehrála na konci července. Aktuálně se pracuje na vylepšení sdílení.
Google Fotky prochází úpravou nastavení a přidávají vizuální efekty
Jednodušší sdílení
Jednou z užitečných funkcí Google Fotek je vytváření alb, hlavně tedy možnost spolupráce, kdy několik lidí může přispět i svými fotkami. Samotné sdílení je pak jednoduché, ale nabízí se i možnost skrze QR kód. Má to ale svá omezení, jelikož se QR zobrazí jen na obrazovce a sdílet ho lze jen dvěma způsoby. Buď ho přímo někomu ukážete nebo si uděláte snímek obrazovky a ten pak pošlete.
Pracuje se na vylepšení, které vše zjednoduší. Při zobrazení QR se v dialogovém okně nabídnou ještě další dvě možnosti. V první řadě si můžete stáhnout obrázek QR, takže pak lze umístit kamkoliv, tedy sdílet kde chcete. Druhá možnost je zkopírování, tedy že následně můžete obrázek rovnou vložit asi do těla e-mailu nebo dokumentu.
Navíc i sem byla přidána možnost pro přechod na sdílení přímého odkazu. To je ale jen drobnost navíc, jelikož sdílení odkazu na album je v aplikaci dlouho. Zatím nevíme, kdy bude novinka dostupná, ale rozhodně to bude jednodušší než pořizování snímku obrazovky.
Zdroj: androidauthority.com
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