iPhone Duo v podání Caviar: Extravagance za stovky tisíc korun

• 19. 9. 2026#iOS
iPhone Duo v podání Caviar: Extravagance za stovky tisíc korun

Zdroj: Caviar

iPhone Duo rozvířil vody na mobilním trhu a stále se o této novince mluví. Sice se nejedná o revoluční mobil, ale na druhou stranu způsobil malou revoluci u Applu a jeho zákazníků. Mnozí jsou rozhořčeni jeho cenou, ale to ještě asi nevěděli, že iPhone Duo může být ještě dražší.

Nejluxusnější iPhone Duo

I tentokrát se ozvala společnost Caviar, která se soustřeďuje na luxusní modifikace smartphonů. Zpravidla používá drahé materiály, někdy i velmi vzácné. Mnohdy úpravy vyžadují precizní manuální práci. Bylo celkem jasné, že se firma podívá i na iPhone Duo. Výsledkem je osm modifikací, kde nejlevnější verze přijde na 13 840 dolarů, tedy cca 293 000 Kč. Jmenuje se iPhone Duo Titanium a název jasně napovídá, jaký materiál hraje hlavní roli, ale kromě toho byla použita i krokodýlí kůže.

Nejdražší verze se jmenuje iPhone Duo Liquid Metal a cena je nastavena u základního modelu na 18 840 dolarů, ale varianta s 2TB úložištěm přijde na 20 270 dolarů, tedy cca 429 000 Kč. U této verze je použito pravé stříbro a navíc je počet těchto kousků omezen na nižší desítky kusů.

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Verze Karat, Liquid Metal a Jobs; Zdroj: Caviar

Společnost se připravovala na uvedení delší dobu a zřejmě pracovala s nejrůznějšími informacemi, jelikož na svých stránkách sice hlavně uvádí iPhone Duo, ale sem tam zapomněli změnit označení a jde tak najít i název iPhone Ultra. I tak se nejedná o běžné mobily pro běžné smrtelníky. Otázkou je, kolik lidí si koupí takto extravagantní mobily. Možná se ale některým zalíbí, jak je provedena zadní strana, hlavně kolem foťáků.

Zdroje: caviar.global, caviar.global, concept-phones.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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