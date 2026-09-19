iPhone Duo v podání Caviar: Extravagance za stovky tisíc korun

Zdroj: Caviar
iPhone Duo rozvířil vody na mobilním trhu a stále se o této novince mluví. Sice se nejedná o revoluční mobil, ale na druhou stranu způsobil malou revoluci u Applu a jeho zákazníků. Mnozí jsou rozhořčeni jeho cenou, ale to ještě asi nevěděli, že iPhone Duo může být ještě dražší.
Nejluxusnější iPhone Duo
I tentokrát se ozvala společnost Caviar, která se soustřeďuje na luxusní modifikace smartphonů. Zpravidla používá drahé materiály, někdy i velmi vzácné. Mnohdy úpravy vyžadují precizní manuální práci. Bylo celkem jasné, že se firma podívá i na iPhone Duo. Výsledkem je osm modifikací, kde nejlevnější verze přijde na 13 840 dolarů, tedy cca 293 000 Kč. Jmenuje se iPhone Duo Titanium a název jasně napovídá, jaký materiál hraje hlavní roli, ale kromě toho byla použita i krokodýlí kůže.
Nejdražší verze se jmenuje iPhone Duo Liquid Metal a cena je nastavena u základního modelu na 18 840 dolarů, ale varianta s 2TB úložištěm přijde na 20 270 dolarů, tedy cca 429 000 Kč. U této verze je použito pravé stříbro a navíc je počet těchto kousků omezen na nižší desítky kusů.
Společnost se připravovala na uvedení delší dobu a zřejmě pracovala s nejrůznějšími informacemi, jelikož na svých stránkách sice hlavně uvádí iPhone Duo, ale sem tam zapomněli změnit označení a jde tak najít i název iPhone Ultra. I tak se nejedná o běžné mobily pro běžné smrtelníky. Otázkou je, kolik lidí si koupí takto extravagantní mobily. Možná se ale některým zalíbí, jak je provedena zadní strana, hlavně kolem foťáků.
Zdroje: caviar.global, caviar.global, concept-phones.com
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