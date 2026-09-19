Chystá Apple vlastní herní ovladač? Nové indicie naznačují ambice v segmentu her

Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz
Letos jsme se dočkali po dlouhé době zcela nového produktu od Applu, iPhone Duo. Sice se hodně spekuluje i o brýlích, možná bude další zcela nové zařízení něco jiného. Objevují se totiž náznaky, že bychom se mohli dočkat herních ovladačů.
Herní ovladače od Applu?
V tuto chvíli neexistují nějaké uniklé fotografie nebo rendery, ale na druhou stranu se objevují části kódu, které nasvědčují, že Apple zřejmě pracuje na herních ovladačích. Konkrétně v macOS 26.7 se podařilo objevit zmínky o zařízeních s kódovými označeními „T6502“ a „T1057“. Apple asi nebude experimentovat a nabídne podobné ovládání, jaké je na trhu.
Novinky budou mít čtyři tlačítka ABXY, stisknutelné analogové páčky (L3/R3), horní tlačítka / bumpery (LB/RB či L1/R1) a analogové spouště / triggery (LT/RT či L2/R2). Verze T6502 bude patřit mezi ty základní jen USB C konektivitou. T1507 naopak bude patřit mezi propracovanější a nabídne i Bluetooth připojení. Součástí mají být senzory jako akcelerometr a gyroskop.
Je zde ještě několik specifikací a vypadá to, že si Apple s něčím pohrává. Nelze v tuto chvíli říci, že se dočkáme představení v dohledné době. Zatím k tomu nemáme jakékoliv náznaky, ale možná bude další metou pro Apple, aby jeho zařízení se stala lákavá i pro hráče. Tomu tak zatím není, což je vlastně nevýhoda.
Je ale otázkou, jestli vůbec takové herní ovladače vyjdou přímo pod značkou Apple, nebo se zvolí třeba Beats. Ještě si asi budeme muset počkat na další informace.
Zdroje: appleinsider.com, gsmarena.com
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