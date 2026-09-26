Oppo oživuje řadu sluchátek Enco X

Oppo Enco X4 | Zdroj: Oppo
Čínská firma Oppo aktualizuje nabídku bezdrátových sluchátek o čerstvého zástupce s názvem Enco X4. Aktuální generace se dočkala spíše jen mírných vylepšení než přidání nových funkcí nebo kompletního přepracování designové stránky. Nicméně konečná cenovka si de facto udržela nastavenou laťku. Výrobce bude chtít přitáhnout nové uživatele, namísto majitelů poslední generace je přimět k přechodu.
Nic zajímavého
Součástí každého sluchátka jsou dva měniče (11mm dynamický basový a 6mm výškový) s laděním od dánské firmy Dynaudio a 65mAh článek baterie, který přináší až 13 hodin poslechu. Samozřejmě samotné tělo získalo certifikaci odolnosti IP55. Komunikace mezi zařízeními probíhá přes funkci Bluetooth 6.1 a s ní přichází široká sestava kodeků (AAC, SBC, LHDC, LC3).
Co se týče nabíjecího pouzdra, tak obsahuje 576mAh baterii a prodlužuje celkovou výdrž na hranici 53 hodin. Dále nechybí kromě nabíjení přes USB-C také možnost využití bezdrátového řešení. Přestože výpis zmiňuje podporu technologie ANC, tak firma neupřesňuje její maximální efektivitu.
Ze zbytku výbavy můžeme vypíchnout vícebodové připojení, prostorový poslech, nebo dokonce přehrávání v bezztrátové kvalitě. Doporučená prodejní cena po přepočtu činí 3832 Kč a vybírat lze ze tří barevných provedení (bílé, šedé, růžové zlato).
Zdroje: opposhop.cn, fonearena.com, gizmochina.com
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