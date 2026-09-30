Google Chrome si při sdílení karty mezi zařízeními zapamatuje i místo, kde jste skončili

• 30. 9. 2026#iOS
Google Chrome si při sdílení karty mezi zařízeními zapamatuje i místo, kde jste skončili

Zdroj: Dotekomanie

Google rozšiřuje Chrome o několik novinek zaměřených na studium a práci s delším obsahem. Vylepšení se týká jak přenosu otevřených karet mezi zařízeními, tak integrace Gemini přímo v prohlížeči.

Google Chrome dostává pár novinek

Chrome už dnes umožňuje poslat otevřenou kartu například z mobilu do počítače. Nově si ale prohlížeč zapamatuje také přesné místo, kam jsme na stránce doscrollovali. Po otevření stejné karty na jiném zařízení tak můžeme pokračovat přesně tam, kde jsme skončili, což se hodí hlavně při čtení delších dokumentů a textů. Při přesunu mezi zařízeními se nově zachová také obsah částečně vyplněných formulářů. Uživatel tak může začít něco vyplňovat na telefonu a dokončit to později na počítači, případně opačně.

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Zdroj: Google

Další změny míří také do Gemini pro Chrome. AI si už dnes poradí s analýzou, shrnutím a vizualizací obsahu dokumentů, webových stránek a videí na YouTube. Google nyní podporu rozšiřuje také na podcasty a videa hostovaná mimo YouTube. Gemini z nich dokáže vytáhnout klíčové informace, vyhledat konkrétní pasáže nebo vysvětlit méně srozumitelné části.

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Zdroj: Google

Gemini v Chromu nově zvládne také vytvořit interaktivní kvíz podle obsahu, který máte právě otevřený v kartě. Uživatel si tak může rovnou ověřit, kolik si z přečteného nebo zhlédnutého obsahu zapamatoval Funkce se začíná rozšiřovat v USA a také v Indii. Do dalších zemí a na mobilní zařízení by se měla postupně dostat v následujících měsících.

Zdroj: theverge.com

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Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

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