Výběrová káva a špičkové kávovary ve slevách na Alze KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 30. 9. 2026#Ostatní
Výběrová káva a špičkové kávovary ve slevách na Alze

Kvalitní kávový servis doma i v kanceláři začíná u správně zvolené technologie a čerstvých zrn. Internetový obchod Alza.cz zařadil do zvýhodněné nabídky sortiment pokročilých automatických i pákových kávovarů, alternativních překapávačů, kapslových systémů a výběrové zrnkové i kapslové kávy. Výběr pokrývá potřeby náročných baristů i uživatelů hledajících rychlou ranní přípravu stiskem jediného tlačítka.

Automatické a pákové kávovary

Vrcholné modely kávovarů zajišťují přesné řízení teploty vody, tlaku extrakce i konzistence mletí. Zastoupení zde mají plnoautomatické přístroje De’Longhi s intuitivním dotykovým ovládáním i pákový model řady La Specialista pro milovníky manuálního baristického postupu.

Filtrovaná káva a kapslové kávovary

Pro přípravu většího objemu kávy nebo pro kompaktní řešení s nulovou náročností na údržbu jsou k dispozici moderní překapávače a osvědčený kapslový systém. Přístroje vynikají snadnou obsluhou a rychlým nahřátím.

Zrnková káva AlzaCafé

Čerstvě upražená kávová zrna AlzaCafé nabízejí jak vyvážené espresso směsi stoprocentní arabiky, tak jednodruhové kávy (Single Origin) z plantáží v Brazílii nebo Keni. Vynikají plným tělem, čistými chuťovými tóny a spolehlivým profilem pražení.

Kávové kapsle AlzaCafé

Pro majitele kompatibilních kapslových kávovarů jsou připraveny směsi i jednodruhové kávy v hermeticky uzavřených kapslích, které uchovávají plné aroma. Výběr zahrnuje jemné i intenzivní profily pražení včetně výhodných multibalení.

Kompletní nabídku kávového příslušenství, techniky a čerstvé kávy naleznete přímo na stránkách internetového obchodu Alza.cz, kde pořídíte vše pro dokonalý šálek kávy rychle, spolehlivě a za výhodné ceny.

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