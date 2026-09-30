Výběrová káva a špičkové kávovary ve slevách na Alze

Kvalitní kávový servis doma i v kanceláři začíná u správně zvolené technologie a čerstvých zrn. Internetový obchod Alza.cz zařadil do zvýhodněné nabídky sortiment pokročilých automatických i pákových kávovarů, alternativních překapávačů, kapslových systémů a výběrové zrnkové i kapslové kávy. Výběr pokrývá potřeby náročných baristů i uživatelů hledajících rychlou ranní přípravu stiskem jediného tlačítka.
Automatické a pákové kávovary
Vrcholné modely kávovarů zajišťují přesné řízení teploty vody, tlaku extrakce i konzistence mletí. Zastoupení zde mají plnoautomatické přístroje De’Longhi s intuitivním dotykovým ovládáním i pákový model řady La Specialista pro milovníky manuálního baristického postupu.
- De’Longhi Primadonna Aromatic ECAM630.75.TM (-10 %)
- De’Longhi La Specialista Maestro EC 9885.M (-14 %)
- De’Longhi Dinamica Plus ECAM 380.95.TB (-10 %)
- Black+Decker BXCO1350E (-15 %)
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Filtrovaná káva a kapslové kávovary
Pro přípravu většího objemu kávy nebo pro kompaktní řešení s nulovou náročností na údržbu jsou k dispozici moderní překapávače a osvědčený kapslový systém. Přístroje vynikají snadnou obsluhou a rychlým nahřátím.
- Severin KA 4830 (-15 %)
- BOSCH TAS112E TASSIMO STYLE friendly (-10 %)
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Zrnková káva AlzaCafé
Čerstvě upražená kávová zrna AlzaCafé nabízejí jak vyvážené espresso směsi stoprocentní arabiky, tak jednodruhové kávy (Single Origin) z plantáží v Brazílii nebo Keni. Vynikají plným tělem, čistými chuťovými tóny a spolehlivým profilem pražení.
- AlzaCafé, zrnková, 1000g (-20 %)
- AlzaCafé Classic, zrnková, 1000g (-20 %)
- AlzaCafé Brazil Cerrado, 250g (-20 %)
- AlzaCafé, zrnková, 250g (-20 %)
- AlzaCafé Kenya Kamvara Embu, 250g (-20 %)
- AlzaCafé Brazil Cerrado, 4x250g (-10 %)
- Alzacafé Single Origin Brazil, 250g (-20 %)
- Alzacafé Single Origin Honduras, 250g (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Kávové kapsle AlzaCafé
Pro majitele kompatibilních kapslových kávovarů jsou připraveny směsi i jednodruhové kávy v hermeticky uzavřených kapslích, které uchovávají plné aroma. Výběr zahrnuje jemné i intenzivní profily pražení včetně výhodných multibalení.
- AlzaCafé Velvet Espresso Roast, 10 kapslí (-20 %)
- AlzaCafé Single Origin Colombia Medium Roast, 10 kapslí (-20 %)
- AlzaCafé Light Espresso Roast, 10 kapslí (-20 %)
- AlzaCafé Light Espresso Roast + Velvet Espresso Roast + Colombia Medium Roast, 3×10 kapslí (-15 %)
- Další slevy najdete zde
Kompletní nabídku kávového příslušenství, techniky a čerstvé kávy naleznete přímo na stránkách internetového obchodu Alza.cz, kde pořídíte vše pro dokonalý šálek kávy rychle, spolehlivě a za výhodné ceny.
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