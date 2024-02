Android udělal další krok směrem ke službám napříč zařízeními

Vývojáři společnosti Google v posledních měsících pracovali mimo jiné na spuštění dalších služeb napříč zařízeními (Cross-Device Services) v rámci systému Android. Cílem je mít služby, které fungují na několika různých zařízeních s Androidem (chytré telefony i tablety). Tyto funkce zatím ještě nebyly oficiálně představeny, zdá se ovšem, že se věci pomalu hýbou vpřed.

Služby napříč zařízeními již v jisté podobě v rámci Androidu technicky existují, aplikace jménem Cross-Device Services slouží k propojení mezi Chromebookem a zařízením se systémem Android. Umí mimo jiné streamování aplikací mezi Androidem a systémem ChromeOS. Google však také pracuje na dalších funkcích pracujících na stejném principu, které by dokázaly provázat různá zařízení běžící na Androidu.

Nějakou dobu je již známo, že funkce jménem Skupiny zařízení (Device Groups) umožní uživatelům propojit několik zařízení s Androidem. Některé z těchto funkcí mají umožňovat přenos videohovoru napříč zařízeními.

Nyní se zdá, že se těchto funkcí mohou brzy dočkat i řadoví uživatelé. Na účtu jménem AssembleDebug na síti X můžeme vidět, že v rámci Google Play Services se pracuje právě na sekci Cross-Device Services. Tato sekce se objevila v Nastavení služeb Play, konkrétně v nově přejmenované části „Zařízení a sdílení“ (Devices & Sharing), která má nahradit část aktuálně nazvanou „Připojení zařízení“ (Device connections).

Právě tam se budou nacházet tři nové funkce. První z nich, nazvaná „Call cast“, je už výše zmíněná možnost přenášení videohovorů mezi zařízeními. Sekce nazvaná „Internet sharing“, má jednak podporovat sdílení hotspotu (pravděpodobně z jiného zařízení), a také umožnit sdílení vašeho hesla k Wi-Fi síti se zařízeními v blízkosti. Zatím se zdá, že počet zařízení, které mohou být připojeny do skupiny, nebude nijak omezen.

