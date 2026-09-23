Výprodej na Alze: Slevy na telefony, notebooky i audio techniku KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 23. 9. 2026#Příslušenství #Smartphony
Výprodej na Alze: Slevy na telefony, notebooky i audio techniku

Internetový obchod Alza.cz zařazuje do zvýhodněné nabídky pestrý výběr spotřební elektroniky a mobilních doplňků. Zlevněny jsou prémiové i skládací chytré telefony, přenosné počítače, tablety, bezdrátová audio zařízení, úložiště i napájecí příslušenství.

Chytré telefony

Mobilní telefony pokrývají špičkové vlajkové lodě i inovativní ohebné konstrukce. Zvýhodnění se vztahuje na nejnovější generace přístrojů s vysokým výkonem, pokročilými fotoaparáty a dlouhou softwarovou podporou.

Sluchátka

Segment osobního audia přináší jak kompaktní bezdrátové špunty do uší pro každodenní poslech a sport, tak náhlavní modely vybavené aktivním potlačením okolního hluku.

Přenosné reproduktory

Bezdrátové Bluetooth reproduktory nabízejí odolná těla do terénu, dlouhou výdrž na baterii a dostatečný akustický výkon pro ozvučení interiéru i venkovních aktivit.

Notebooky a tablety

Kategorie přenosných počítačů a tabletů zahrnuje konvertibilní zařízení s operačním systémem ChromeOS i univerzální multimediální tablety vhodné pro práci, studium i zábavu.

Nabíjení a příslušenství

Příslušenství pro napájení a organizaci pracovního stolu nabízí výkonné síťové adaptéry s technologií rychlého nabíjení, magnetické a stolní držáky i vysokokapacitní paměťové karty pro rozšíření úložiště.

Další zajímavé výběry

V aktuální nabídce se nachází také řada specializovaných produktů značky Niceboy pokrývajících další oblasti spotřební elektroniky a lifestylových doplňků:

Kompletní přehled akčních nabídek, skladovou dostupnost i další technologické novinky naleznete přímo na oficiálních stránkách e-shopu Alza.cz. Využijte nákup na Alza.cz – nejrychlejší cestu k moderním technologiím se spolehlivým doručením.

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