Výprodej na Alze: Slevy na telefony, notebooky i audio techniku

Internetový obchod Alza.cz zařazuje do zvýhodněné nabídky pestrý výběr spotřební elektroniky a mobilních doplňků. Zlevněny jsou prémiové i skládací chytré telefony, přenosné počítače, tablety, bezdrátová audio zařízení, úložiště i napájecí příslušenství.
Chytré telefony
Mobilní telefony pokrývají špičkové vlajkové lodě i inovativní ohebné konstrukce. Zvýhodnění se vztahuje na nejnovější generace přístrojů s vysokým výkonem, pokročilými fotoaparáty a dlouhou softwarovou podporou.
- Samsung Galaxy Z Flip8 12GB/256GB Graphite (-15 %)
- Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB/512GB Cobalt Violet (-20 %)
- Samsung Galaxy S26+ 12GB/512GB Cobalt Violet (-20 %)
- Samsung Galaxy S26+ 12GB/512GB White (-20 %)
- Samsung Galaxy S26 12GB/256GB White (-20 %)
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Sluchátka
Segment osobního audia přináší jak kompaktní bezdrátové špunty do uší pro každodenní poslech a sport, tak náhlavní modely vybavené aktivním potlačením okolního hluku.
- AlzaPower Boost ULTRA ANC, bílá (-45 %)
- Sony Noise Cancelling WH-CH730N, růžová (-10 %)
- Samsung Galaxy Buds4 Pro černé (-20 %)
- Samsung Galaxy Buds4 černé (-20 %)
- soundcore Liberty 5 Pro bílá (-15 %)
- Onikuma T20 Grey (-30 %)
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Přenosné reproduktory
Bezdrátové Bluetooth reproduktory nabízejí odolná těla do terénu, dlouhou výdrž na baterii a dostatečný akustický výkon pro ozvučení interiéru i venkovních aktivit.
- soundcore Boom Go 3i černý (-15 %)
- soundcore Boom Go 3i modrý (-15 %)
- AlzaPower Tone Box černá (-25 %)
- soundcore Select4 Go fialový (-20 %)
- soundcore Boom 3i modrý (-25 %)
- Sencor RESONEX MAXI (-20 %)
- Sencor SIRIUS 2 Micro Black (-20 %)
- Sencor SIRIUS 2 MAXI BLACK (-20 %)
- Sencor SSS 1400 BLACK (-20 %)
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Notebooky a tablety
Kategorie přenosných počítačů a tabletů zahrnuje konvertibilní zařízení s operačním systémem ChromeOS i univerzální multimediální tablety vhodné pro práci, studium i zábavu.
- Acer Iconia Duo D12 (D12-11M-82WM) (-10 %)
- Acer Iconia A12 (A12-11MN-A82D) (-15 %)
- ASUS Chromebook CM32 Detachable CM3206DM4A-EDU8128 Cloud Titanium kovový (bez adaptéru) (-10 %)
- Acer Chromebook Plus Spin 514 Steel Gray kovový (CP514-4HN-374W) (bez adaptéru) (-15 %)
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Nabíjení a příslušenství
Příslušenství pro napájení a organizaci pracovního stolu nabízí výkonné síťové adaptéry s technologií rychlého nabíjení, magnetické a stolní držáky i vysokokapacitní paměťové karty pro rozšíření úložiště.
- AlzaPower Ultimate X400 65W Černá (-25 %)
- Samsung T9 MicroSDXC 128GB (-20 %)
- Samsung T7 MicroSDXC 512GB (-30 %)
- Vention Omni O11 Desktop Silver (-25 %)
- Vention Koobu K11 Magnetic Stand Black (-25 %)
- AlzaPower Quest 5, černý (-25 %)
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Další zajímavé výběry
V aktuální nabídce se nachází také řada specializovaných produktů značky Niceboy pokrývajících další oblasti spotřební elektroniky a lifestylových doplňků:
- Niceboy Atom 4 Pink (-30 %)
- Niceboy Vulcan (-35 %)
- Niceboy Titan 4 (-35 %)
- Niceboy Orion (-40 %)
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