Apple čelí pokutě 634 milionů dolarů za porušení patentu v Apple Watch

Zdroj: Techradar
Apple čelí pokutě 634 milionů dolarů ve sporu se společností Masimo, která tvrdí, že Apple porušil její patentová práva týkající se analýzy okysličení krve v Apple Watch. Verdikt představuje jednu z nejvyšších pokut v oblasti spotřební elektroniky v historii kalifornského soudnictví a může mít významné důsledky pro americké uživatele Apple Watch.
Apple čelí jedné z nejvyšších pokut kvůli Apple Watch
Spor začal už v roce 2020, kdy společnost Masimo obvinila Apple z porušení patentů týkajících se technologie měření okysličení krve. V důsledku toho americké úřady zakázaly prodej Apple Watch s aktivní funkcí měření SpO₂ na území USA. Tento zákaz nadále platí zatímco uživatelé ve zbytku světa mohou funkci normálně využívat, v USA je na softwarové úrovni deaktivována.
Apple reagoval dočasným řešením, kdy hardware pro měření zůstal v hodinkách přítomen, ale software funkci znepřístupnil. Existuje sice neoficiální způsob, jak funkci aktivovat přes propojení s iPhonem, ten je však komplikovaný a Apple jej oficiálně nepodporuje.
Rozsudek: masivní pokuta, ale případ nekončí
V aktuálním verdiktu porota rozhodla, že Apple skutečně porušil patentová práva společnosti Masimo, a přiznala žalobci odškodné ve výši 634 milionů dolarů. Apple však s verdiktem nesouhlasí a plánuje se odvolat. Ve svém oficiálním vyjádření pro AppleInsider Apple uvedl:
„Nesouhlasíme s rozhodnutím, které je podle nás v rozporu s fakty. Masimo je lékařská firma, která nevyrábí produkty pro spotřebitele. Během posledních šesti let nás žalovala v několika případech a uplatnila přes 25 patentů, z nichž většina byla shledána jako neplatná. Patent v tomto konkrétním případě navíc expiroval v roce 2022 a týkal se historické technologie sledování pacientů.“
Podle Applu je Masimo v pozici, kdy nehraje roli na spotřebitelském trhu, a celá žaloba má spíše strategický charakter.
Jaký dopad to má pro uživatele Apple Watch?
Pro uživatele ve Spojených státech se nic nemění. Funkce měření okysličení krve zůstává neaktivní u všech nově prodaných hodinek. V ostatních regionech je funkce stále dostupná a zatím neexistují signály, že by Apple plánoval její omezení i mimo USA. Vzhledem k plánovanému odvolání se očekává, že spor bude dále pokračovat. Ani jedna ze stran nejeví známky toho, že by se chystala ustoupit.
Zdroj: techradar.com
