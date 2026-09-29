Miliony v kufru auta aneb skutečné 5G mobilní řešení od O2

Zdroj: Dotekomanie.cz
Mobilní signál se dostává do každého kouta republiky, ale jsou situace, kdy je potřeba zajistit komunikaci nebo jen rozšířit mobilní signál do míst, kde nebyl nebo aktuálně není. Mobilní operátoři již nějakou dobu vytvářejí nejrůznější mobilní jednotky. Například se nabízí speciálně upravená auta nebo dokonce i drony. O2 se nám pochlubilo nejmenším dostupným řešením v podobě 5G kufru, tedy spíše kufrů.
5G kufry na cesty
Celá sestava se skládá ze dvou kufrů, které společně váží 60 kg. Obsahuje vše potřebné pro zajištění mobilního pokrytí 5G signálem. V tomto případě se může sestava postarat o rozšíření mobilního signálu nebo také může zajistit kompletně privátní mobilní síť nenapojenou na veřejnou. Dá se tedy říci, že si lze díky této sestavě udělat malého soukromého mobilního operátora.
Hlavní jádro; Zdroj: Dotekomanie.cz
Mobilita není jedinou výhodou. Po příjezdu na místo, tak vybalení, sestavení a spuštění do plného provozu vše zabere jen 10 minut. Díky tomu se jedná i o vhodnou sestavu pro nouzové případy, kdy je nutné zajistit mobilní signál. Sestava od O2 je postavena na technologiích společností Ericsson a Druid. Celkově má propustnost až 10 Gbps a v jednu chvíli může poskytovat připojení až pro 1000 aktivních SIM karet.
Samotný dosah jedné jednotky s anténami je až 2 km, ale záleží na terénu, umístění a dalších faktorech. Kromě poskytování mobilního signálu umí sestava nabízet i dodatečné služby díky integrovanému serveru. Ten může nabídnout video streaming, PTT, ústřednu, web server a další možnosti.
Specifikace
- Radio Ericsson 3700 MHz –n78 a 2600 MHz b7 – výkon 5W
- RAD type: 4G LTE, 5G, 5G+, RedCap
- Dosah dle situace (0 až 2 km)
- 5G SA Core Druid – release 16+ (rel.17 připravujeme)
- Zabezpečení TUAK (autentifikační klíče) & SUCI – šifrování IMSI
V případě záchranných složek může fungovat v obou režimech, veřejném i privátním. Obsluha může nastavit, že 20 % bude pro potřeby obyvatel a zbytek bude privátní pro potřeby záchranářů. Aktuálně podporuje jen fyzické SIM karty, které si napáruje přímo obsluha tohoto setu. Do budoucna se plánuje i podpora pro eSIM.
Co se týče spotřeby, tak orientačně se bavíme kolem 400W při zhruba 50 aktivních SIM kartách, ale maximálně by měla dosahovat na 1000W. Napájení je řešeno primárně pomocí 230 V, ale vše jde napojit i na 48V nebo 24V. Prakticky jde využít i bateriové mobilní řešení.
Celá sestava je dimenzovaná pro potřeby státních složek i soukromých firem. Konečná cena nám nebyla řečena, ale tento set přijde orientačně na několik milionů, případně O2 nabízí i možnost měsíčního placení, což se pohybuje kolem desítek tisíc korun.
Na závěr jsme si vyzkoušeli, jestli tyto dva kufry jde dát do kufru auta. Po chvíli hraní „Tetrisu“ se podařilo, takže se jedná skutečně o mobilní řešení, které se dá dovést kamkoliv, kde je potřeba rychle zprovoznit mobilní síť nebo rozšířit dostupnost té veřejné.
Jaký formát displeje u telefonu vám vyhovuje nejvíc?
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