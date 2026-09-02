Android Auto získá novou zkratku pro nastavení a rychlé zapnutí režimu nerušit

Zdroj: Jiří Bartál
Android Auto není nikterak komplikovaný software, tedy z pohledu uživatelského ovládání. I tak se stále pracuje na vylepšování a brzy nás čeká trochu větší změna v designu. Než ale bude dostupná, vývojáři pracují na relativně užitečných možnostech.
Rychlé nastavení
Celý systém pro auto je udělán tak, aby co nejméně odváděl pozornost řidiče. Například nejsou dovoleny všechny notifikace, nejsou zde ani všechny aplikace. Na druhou stranu může řidiče vyrušovat i těch několik málo aplikací, které jsou povoleny. V části věnované notifikacím se brzy dočkáme dvou novinek.
Mezi ty drobné můžeme zařadit zkratku pro přístup do nastavení Android Auto. To se může hodit, pokud chcete něco upravit před jízdou. Druhá novinka je ale praktičtější. Právě z notifikačního centra půjde jednoduše zapnout na jedno tapnutí režim nerušit. Tlačítko je dostatečně velké a hlavně přinese klid při řízení.
Novinky ale zatím nejsou k dispozici ani testerům. Podařilo se je aktivovat v aplikaci přes modifikaci. Nevíme tedy, kdy se Google rozhodne je zavést pro všechny, ale rozhodně by se našlo několik zájemců.
Zdroj: androidauthority.com
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