Google vylepšuje Ask Play: Hledání aplikací pomocí obrázků

Zdroj: Dotekomanie.cz
Google se snaží dostat Gemini kamkoliv, kam to jen jde. Dokonce se nabízí i v Obchodě Play, a to ve vyhledávání. Sice je funkce nazvaná jako „Ask Play“ (Zeptej se Play), tak běží na Gemini. Nyní dostává nové možnosti.
Hledání pomocí obrázků
Samotná funkce postavená na Gemini má značně zjednodušit vyhledávání, jelikož stačí jen popsat, co byste chtěli za aplikaci nebo hru, následně dodá sofistikovanější odpověď a také obsah. Rozhodně se jedná o něco jiného než jen dlouhý seznam aplikací optimalizovaných na standardní vyhledávání.
Nově se integruje i práce s obrázky. Místo popisu aplikace je možné nahrát například snímek obrazovky a pak zadat úkol, aby Ask Play našel danou aplikaci. Samozřejmě výsledky nemusí být stoprocentní. Pokud přímo nepozná aplikaci, pokusí se nabídnout takovou, která třeba vizuálně odpovídá tomu, co jste poslali.
Jde tedy vidět, že se stále pracuje na Ask Play, ale zatím je dostupnost omezena. Google se zatím nevyjádřil k tomu, kdy bude Ask Play i u nás. Vzhledem k tomu, že se jedná v podstatě o Gemini, které je u nás normálně dostupné, asi zde nebudou nějaké právní bariéry. Google asi čeká, až dopracuje dostatek funkcí, aby mohl vypustit asistenta pro Obchod Play.
Zdroj: androidauthority.com
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