Google spouští slevy pro studenty: AI Pro i s YouTube Premium, nebo AI Plus zdarma

• 1. 9. 2026#AI
Google spouští slevy pro studenty: AI Pro i s YouTube Premium, nebo AI Plus zdarma

Zdroj: Google

Začátek školního roku se nese mnohdy v duchu speciálních akcí u prodejců a poskytovatelů služeb. Google není výjimkou a nyní si nachystal nejen akci, ale i několik zajímavých funkcí pro studenty.

Se slevou a s funkcemi

Můžeme začít rovnou se samotnou akcí, jelikož se nabízí velmi pěkná sleva 74 % pro účet Google AI Pro, kterou jde využívat až po dobu 4 let. Standardně tento tarif přijde na 549,99 Kč měsíčně, ale studentům je nabízen za 139,99 Kč. Součástí je prostor o velikosti 5 TB a mezi základními funkcemi najdete:

  • Důkladnější výzkum a příprava na zkoušky
    • Získejte rozšířený přístup k Gemini a Gemini Notebook, ať můžete analyzovat až 1 500 stránek poznámek z výuky
  • Rozšířená pomoc s psaním a příprava na kariéru
    • Získejte rozšířený přístup ke generování konceptů, rozvádění argumentů a tříbení nápadů
  • Ještě jednodušší tvorba obsahu
    • Snadno vytvářejte dynamické obrázky a videa díky lepšímu přístupu k modelům Gemini Omni Flash a Nano Banana Pro
  • Rychlejší psaní kódu a tvorba projektových sestavení
    • Rozšířený přístup k naší AI vývojové platformě: Google Antigravity, Jules, Google Developer Program Premium a dalším nástrojům
  • 5 TB úložného prostoru
    • Celkové úložiště na Fotky Google, Disk a Gmail

Současně se nabízí i verze s YouTube Premium, kde je sleva 68 % a cena je nastavena na 249 Kč měsíčně, přičemž standardní je pak 788,99 Kč měsíčně. Vše je dostupné na stránce one.google.com/ai-student. Je zde ještě možnost jako student získat Google AI Plus na 12 měsíců se 400 GB prostoru v cloudu za 0 Kč, tedy zdarma. Google nastavil jedinou podmínku pro zájemce, a to že musí být starší 18 let. K ověření možnosti využití těchto nabídek Google používá službu SheerID.

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Zdroj: Google

Kromě těchto nabídek také přidává funkci Studijní sešity s automatickým hlídáním termínů testů, interaktivní 3D vizualizace, hlasové rešerše s Gemini Live a Deep Research a nové studijní centrum (Student Hub), které je dostupné na stránce gemini.google.com/students. To je ale dostupné i pro běžné lidi, nejen studenty.

Zdroj: Tisková zpráva

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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