Google spouští slevy pro studenty: AI Pro i s YouTube Premium, nebo AI Plus zdarma

Zdroj: Google
Začátek školního roku se nese mnohdy v duchu speciálních akcí u prodejců a poskytovatelů služeb. Google není výjimkou a nyní si nachystal nejen akci, ale i několik zajímavých funkcí pro studenty.
Se slevou a s funkcemi
Můžeme začít rovnou se samotnou akcí, jelikož se nabízí velmi pěkná sleva 74 % pro účet Google AI Pro, kterou jde využívat až po dobu 4 let. Standardně tento tarif přijde na 549,99 Kč měsíčně, ale studentům je nabízen za 139,99 Kč. Součástí je prostor o velikosti 5 TB a mezi základními funkcemi najdete:
- Důkladnější výzkum a příprava na zkoušky
- Získejte rozšířený přístup k Gemini a Gemini Notebook, ať můžete analyzovat až 1 500 stránek poznámek z výuky
- Rozšířená pomoc s psaním a příprava na kariéru
- Získejte rozšířený přístup ke generování konceptů, rozvádění argumentů a tříbení nápadů
- Ještě jednodušší tvorba obsahu
- Snadno vytvářejte dynamické obrázky a videa díky lepšímu přístupu k modelům Gemini Omni Flash a Nano Banana Pro
- Rychlejší psaní kódu a tvorba projektových sestavení
- Rozšířený přístup k naší AI vývojové platformě: Google Antigravity, Jules, Google Developer Program Premium a dalším nástrojům
- 5 TB úložného prostoru
- Celkové úložiště na Fotky Google, Disk a Gmail
Současně se nabízí i verze s YouTube Premium, kde je sleva 68 % a cena je nastavena na 249 Kč měsíčně, přičemž standardní je pak 788,99 Kč měsíčně. Vše je dostupné na stránce one.google.com/ai-student. Je zde ještě možnost jako student získat Google AI Plus na 12 měsíců se 400 GB prostoru v cloudu za 0 Kč, tedy zdarma. Google nastavil jedinou podmínku pro zájemce, a to že musí být starší 18 let. K ověření možnosti využití těchto nabídek Google používá službu SheerID.
Kromě těchto nabídek také přidává funkci Studijní sešity s automatickým hlídáním termínů testů, interaktivní 3D vizualizace, hlasové rešerše s Gemini Live a Deep Research a nové studijní centrum (Student Hub), které je dostupné na stránce gemini.google.com/students. To je ale dostupné i pro běžné lidi, nejen studenty.
Zdroj: Tisková zpráva
Komentáře