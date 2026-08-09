Xiaomi připravuje premiéru tabletů Pad 9: Sázka na jistotu a vysoký výkon

• 9. 8. 2026#Android #Ostatní
Xiaomi připravuje premiéru tabletů Pad 9: Sázka na jistotu a vysoký výkon

Xiaomi Pad 8 | Zdroj: Xiaomi

Firma Xiaomi má v těchto chvílích rozpracovanou novou generaci tabletů, která se za pár týdnů ukáže v celé své kráse. Nejnovější úniky díky certifikačním procesům přinášejí první specifikace a nástupci předběžně nejspíš nepřijdou s žádnou revolucí. Čínský gigant ani po dvouleté odmlce u zástupců nesoucích názvy Pad 9 a Pad 9 Pro nehodlá zasahovat do jejich základů.

Došly nápady

Oba tablety mají sdílet 11,16palcový LCD displej s 3,2K rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí nebo bateriový článek o velikosti 9 720 mAh. Dále v případě Pad 9 se očekává čipset Snapdragon 8s Gen 4. Naopak Pad 9 Pro údajně dostane výkonnější procesor Snapdragon 8 Gen 5 z dílny Qualcommu.

Xiaomi Pad 9 3C certifikace

Xiaomi Pad 9 s certifikací 3C | Zdroj: Gizmochina

Další rozdíl se promítne u rychlosti nabíjení, kde základní model nabídne 45W technologii a verze Pro potěší minimálně 67W nabíjením. K rozcházení informací dochází u nasazeného softwaru, kde koliduje starší platforma HyperOS 3 (operační systém Android 16) s novějším HyperOS 4 (Android 17).

Výrobce do konce měsíce ještě přinese tablet Pad 8s Pro společně s modelem Xiaomi 18 Fold. Dnešní novinky dostanou prostor až během příštího měsíce, kdy zároveň dojde k oficiálnímu představení řady Xiaomi 18.

Zdroje: gizmochina.com, gizmochina.com

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Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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