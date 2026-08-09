Xiaomi připravuje premiéru tabletů Pad 9: Sázka na jistotu a vysoký výkon

Xiaomi Pad 8 | Zdroj: Xiaomi
Firma Xiaomi má v těchto chvílích rozpracovanou novou generaci tabletů, která se za pár týdnů ukáže v celé své kráse. Nejnovější úniky díky certifikačním procesům přinášejí první specifikace a nástupci předběžně nejspíš nepřijdou s žádnou revolucí. Čínský gigant ani po dvouleté odmlce u zástupců nesoucích názvy Pad 9 a Pad 9 Pro nehodlá zasahovat do jejich základů.
Došly nápady
Oba tablety mají sdílet 11,16palcový LCD displej s 3,2K rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí nebo bateriový článek o velikosti 9 720 mAh. Dále v případě Pad 9 se očekává čipset Snapdragon 8s Gen 4. Naopak Pad 9 Pro údajně dostane výkonnější procesor Snapdragon 8 Gen 5 z dílny Qualcommu.
Další rozdíl se promítne u rychlosti nabíjení, kde základní model nabídne 45W technologii a verze Pro potěší minimálně 67W nabíjením. K rozcházení informací dochází u nasazeného softwaru, kde koliduje starší platforma HyperOS 3 (operační systém Android 16) s novějším HyperOS 4 (Android 17).
Výrobce do konce měsíce ještě přinese tablet Pad 8s Pro společně s modelem Xiaomi 18 Fold. Dnešní novinky dostanou prostor až během příštího měsíce, kdy zároveň dojde k oficiálnímu představení řady Xiaomi 18.
Zdroje: gizmochina.com, gizmochina.com
Zdroje: gizmochina.com, gizmochina.com
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