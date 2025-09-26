Xiaomi odhaluje našlapané tablety Pad 8, Pad 8 Pro a Pad Mini

Xiaomi Pad 8 Pro | Zdroj: Gizmochina
Společnost Xiaomi si připravila celkem tři žhavé novinky v podobě tabletů, které na prodejních pultech poznáte pod názvem Pad 8, Pad 8 Pro a Pad Mini. Každý zástupce najde své místo v určitém segmentu trhu, takže čínský gigant by s nimi měl oslovit poměrně široké spektrum uživatelů. K jejich představení došlo teprve v uplynulých hodinách.
Silná trojka
Xiaomi Pad 8 disponuje 11,2palcovým LCD panelem s 3,2K rozlišením a adaptivní 144Hz obnovovací frekvencí. Dokonce druhá Matte Edition nabízí matný displej eliminující odrazy světla. Pod ním běží čipset Snapdragon 8s Gen 4 od Qualcommu, který doplňuje 8/12 paměť RAM a 128/256GB úložiště.
Jednolitou konstrukci zezadu vyplňuje 13MPx objektiv fotoaparátu či 9 200mAh baterie podporující 45W nabíjení. Platforma HyperOS 3 přichází s desktopovým rozhraním, aby maximálně usnadnilo kancelářskou práci. K dispozici také je přední 8MPx kamerka, čtyři reproduktory s Dolby Atmos nebo standard Wi-Fi 7.
Druhé vyšší provedení s přívlastkem Pro přebírá displej od předlohy výše. Až uvnitř potěší výkonnější procesor Snapdragon 8 Elite a širší nabídka paměťových konfigurací, kde můžete zvolit až 16GB paměť RAM s 512GB úložištěm. Další zlepšení čeká u přední kamerky (32 MPx), zadního fotoaparátu (50 MPx) či ještě baterii rychleji dobijete (67 W). Dále za přidanou hodnotu můžeme označit boční skener otisků prstů nebo infraport.
Červnový Redmi K Pad se dočkal předělávky pro zákazníky z Evropy, kterou Xiaomi nyní vydává jako Pad Mini. Zařízení nese 8,8palcový LCD displej dosahující na 3K rozlišení a až 165Hz obnovovací frekvenci. Výkon mu dodává čipová sada Dimensity 9400+ od MediaTeku. Zájemci dostanou na výběr z 8/12GB paměti RAM a 256GB/512GB úložiště.
Vpředu naleznete 8MPx kamerku, zatímco záda nesou 13MPx senzor nebo 7 500mAh baterii včetně 67W nabíjení. Softwarová stránka je vyřešená starší verzí HyperOS 2 (Android 15), které nechybí funkce podpořené umělou inteligencí. Pozornosti nesmí uniknout dvojice USB-C portů či dva reproduktory s Dolby Atmos.
Xiaomi Pad 8 v černém, modrém, zeleném provedení pořídíte v rozmezí cca od 6 427 do 8 766 Kč. Prémiovější Pad 8 Pro ve stejných barvách bude stát zhruba od 8 182 Kč do 11 982 Kč. Menší model Pad Mini ve fialové nebo šedé barvě si v základní konfiguraci cení na cca 8 945 Kč.
Zdroje: gizmochina.com, gizmochina.com, gizmochina.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Huawei přináší 2. generaci sluchátek FreeClip
Apple Music 5.0 přináší na Android funkce z iOS 26: překlady textů, připnuté skladby a statistiky poslechu
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře