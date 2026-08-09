Výprodej notebooků na Alze: Přehled nejzajímavějších slev napříč kategoriemi

Moderní přenosné počítače dnes kombinují vysoký výpočetní výkon, pokročilou akceleraci umělé inteligence a vynikající výdrž baterie. V aktuální akční nabídce obchodu Alza se objevil pestrý výběr modelů napříč všemi kategoriemi za výrazně nižší ceny. Přinášíme přehled toho nejzajímavějšího, co lze aktuálně pořídit výhodněji.
Ultrabooky a kompaktní notebooky
Kategorie určená pro uživatele, kteří vyžadují maximální mobilitu, tenké tělo a dlouhou výdrž na jedno nabití bez kompromisů v kvalitě displeje či celkového zpracování.
- ASUS Zenbook A14 UX3407QA-OLED645WZ Zabriskie Beige (bez adaptéru) (-34 %)
- ASUS Zenbook A14 UX3407NA-OLED211WZ Zabriskie Beige (bez adaptéru) (-34 %)
- ASUS Zenbook A14 UX3407QA-OLED609W Iceland Gray (-13 %)
- ASUS Zenbook A14 UX3407NA-OLED218W Zabriskie Beige celokovový (-11 %)
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Firemní a kancelářské notebooky
Spolehlivé pracovní nástroje navržené pro efektivní plnění každodenních úkolů, správu dokumentů a videokonference s vysokým standardem zabezpečení.
- Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL Arctic Grey (-29 %)
- HP ProBook 4 G2ah 16 (bez adaptéru) (-19 %)
- HP ProBook 4 G2a 16 (bez adaptéru) (-16 %)
- Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 Black (-14 %)
- HP ProBook 4 G2a 16 (bez adaptéru) (-12 %)
- Další slevy najdete zde
Dostupné notebooky pro každodenní použití
Cenově dostupné modely nabízející vyvážený poměr mezi cenou a výbavou pro prohlížení webu, konzumaci multimédií i studijní povinnosti.
- Acer Aspire Go 15 Pure Silver (AG15-32P-3249) (-28 %)
- Acer Aspire Go 15 Pure Silver (AG15-32P-C3L4) (-28 %)
- Acer Aspire Go 16 Pure Silver (AG16-71P-56UC) (-16 %)
- ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ014WZ Cool Silver (bez adaptéru) (-13 %)
- Acer Aspire Go 16 Pure Silver (AG16-71P-7632) (-13 %)
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Herní notebooky a AI výkony
Výkonné stroje vybavené pokročilými grafickými kartami a procesory navrženými pro náročné herní tituly, tvorbu videa či prácí s AI algoritmy.
- ASUS Vivobook Gaming V16 V3607VH-RP116 Matte Black (-24 %)
- Acer Aspire 16 AI Steel Gray kovový (A16-61M-R3RG) (-23 %)
- OMEN 14-fb0901nc Shadow Black Celokovový (-22 %)
- OMEN Transcend 14-fb1004nc Shadow Black (-15 %)
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Apple MacBook
Prémiové notebooky s operačním systémem macOS, špičkovým dílenským zpracováním, vysokým energetickým výkone a extrémní výdrží na baterii.
- MacBook Air 15″ M5 (-11 %)
- MacBook Neo 13″ (-11 %)
- MacBook Pro 16″ M5 PRO CZ 2026 Vesmírně černý (-10 %)
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