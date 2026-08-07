První dojmy Anker Soundcore Space 2 – komfortní ANC společník

Anker Soundcore Space 2; zdroj: Dotekománie
Ačkoliv značka Anker je známa spíš příslušenství jako jsou nabíječky, tak mají v nabídce i sluchátka. Nám do redakce dorazil model sluchátek Anker Soundcore Space 2. Pojďme si představit tento, co tato náhlavní sluchátka s aktivním potlačení hluku přinášejí a jaké v nás zanechali první dojmy.
Jaké jsou sluchátka Anker Soundcore Space 2?
Hned po rozbalení vás uvítají samotná sluchátka s krátkým tutoriálem, jak začít. Stačí tak dvě sekundy podržet tlačítko pro zapnutí, které se nachází na levém sluchátku. Pro Bluetooth spárování ho je nutné stisknout dvakrát, avšak při prvotní aktivaci jsou sluchátka rovnou v párovacím režimu. Nakonec je v rámci tutoriálu QR kód na stažení aplikace soundcore, přes kterou se sluchátka nastavují.
Anker Soundcore Space 2 nabízí automatické pozastavení hudby při sundání sluchátek z hlavy. To je nutné v nastavení minimálně na iOS ručně kalibrovat a aktivovat. Na pravém sluchátku najdeme multifunkční tlačítko, kde si můžete nastavit systémovou hlasovou asistentku, Anka Assistent, překladač nebo tzv. Nap Mode. Ten aktivuje bílý šum pro šlofíky.
Obsah balení sluchátek doplňuje plátěný pytlík, do kterého je lze složit, USB-C kabel a kabel na propojení drátově skrz 3,5mm jack. Kvalita zpracování je z našich prvních dojmů velice dobrá. Potěšili mě příjemně měkčené náušníky, které opravdu dobře sedí na hlavě. Pro celodenní komfort Anker sluchátka testoval na databázi s více než dvěma tisíci profilů hlavy.
My jsme na vyzkoušení dostali černou barvu, k dispozici je ale ještě bílá a světle zelená. Ta mě osobně nejvíce zaujala.
Aktivní potlačení hluku
Sluchátka Anker Soundcore Space 2 disponují čtyřstupňovým aktivním potlačením hluku. Z našich prvních dojmů funguje výtečně. Chválím možnost nastavit si úroveň potlačení v pěti krocích. Mimo to tu máme režim propustnosti.
Zvukový výstup zajišťují 40mm měniče, potěší také podpora kodeku LDAC pro kvalitní bezdrátový přenos a Hi-Res Audia pak pro ten drátový. Pro spojení nejen s mobilem ale poslouží Bluetooth 6.1.
Výdrž baterie slibuje až 50 hodin přehrávání hudby s aktivním ANC a bez něj pak dokonce 70 hodin. Nabíjení probíhá přes USB-C a Anker zmiňuje, že 5 minut nabíjení by mělo dodat 4 hodiny poslechu.
Aplikace soundcore
Zaujala mě také aplikace ke sluchátkům, která se jmenuje soundcore. Aplikace samotná vás přivítá s AI asistentem a krátkým úvodním popisem funkcí. Zde si můžete sluchátka detailně nastavit, včetně vlastního ekvalizéru. Je zde také možnost vytvořit a uzpůsobit zvuk přímo na vaše ucho díky funkci HearID nebo zapnout prostorovější 3D zvuk.
To ale není vše, aplikace nabízí také databázi skladeb pro meditaci a relaxaci. Najdeme zde třeba zvuky moře, lesa nebo bílý šum. To se mi osobně líbí. Mimo to tu máme také AI asistenta Anka. Čeština mezi podporovanými jazyky AI ani samotné aplikace zatím není.
Líbí se mi také zobrazení aktuální hladiny hlasitosti v decibelech a vyhodnocení, zda to už není pro uši příliš. Samozřejmě lze nastavit i limit maximální hlasitosti.
Cena a dostupnost
Doporučená evropská cenovka je 135,99 EUR, sluchátka Anker Soundcore Space 2 se však dají sehnat i za cenu pod tři tisíce korun na našem trhu.
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