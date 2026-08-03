O2 uvádí dětský tarif s důrazem na bezpečnost a kontrolu

Zdroj: O2
Mobilní operátoři se v poslední době zaměřili na mobilní tarify, které mají v ceně ještě služby navíc. Zatímco u běžných se nabízí například i streamovací služby, tak zde máme i takové, které disponují bezpečnostními prvky. O2 nyní představuje tarif pro děti, na kterém se spolupracovalo s rodiči.
O2 pro děti v rámci O2 Spolu
Novinka se jmenuje jednoduše O2 pro děti, ale nejedná se o běžně dostupný tarif. Nabízí se v rámci O2 Spolu. Jeho základní parametry čítají neomezené volání, neomezené SMS a 2GB FUP limit jako základ.
„Náš dětský tarif jsme navrhli společně s rodiči tak, aby odpovídal tomu, co od prvního mobilu pro své dítě opravdu očekávají. V první řadě chtějí mít jistotu neustálého spojení se svým dítětem a přehled o jeho poloze na mapě i v případě, že vyčerpá data. Důležitá je pro ně také záruka nulové útraty navíc. A to vše s důrazem na bezpečí v online světě,“ říká Silvia Cieslarová, ředitelka mobilních služeb v O2.
I po vyčerpání datového balíčku budou děti stále online, jelikož se automaticky zapne Datová pojistka, což v praxi znamená, že se připojení k internetu nevypne, jen se zpomalí na 384 Kbps, což by mělo stačit na chatovací služby.
V rámci tarifu jsou blokované platby za služby třetích stran, rizikové telefonní linky i škodlivý obsah. Rodiče tak nebude čekat nečekaná útrata.
Zdroj: Tisková zpráva
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