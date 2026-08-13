Vivo odhaluje staronového zástupce S50t Vitality Edition

Vivo S50t Vitality Edition | Zdroj: Vivo
Firma Vivo se u řady s označením S rozhodla oživit ještě předchozí generaci, přestože před pár měsíci jsme poznali novou sérii S60. Přesněji řečeno model S50 z prosince 2025 dnes vychází již ve třetím přepracování. Druhý zástupce nesoucí označení S50t z letošního května tentokrát přichází jako S50t Vitality Edition. Ovšem rozdíly napočítáte na prstech jedné ruky.
Nuda a šeď
Novinka dostala 6,59palcový AMOLED displej s 1,5K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Pod ním běží čipová sada Snapdragon 8s Gen 3 od Qualcommu, kterou doplňují dvě paměťové konfigurace (12+256 GB, 12+512 GB). Za celkovou výdrží stojí 6 500mAh baterie podporující 90W nabíjení.
Zatímco vpředu nechybí 50MPx kamerka, tak zadní strana patří trojici objektivů fotoaparátu (50 + 50 + 8 MPx). Softwarovou část zajišťuje operační systém Android 16 pod rozhraním OriginOS 6. Dále ve výbavě najdete ultrazvukovou čtečku otisků prstů, technologii NFC nebo lineární motor v ose X.
Jediným rozdílem oproti poslednímu modelu S50t je paměť LPDDR5, což je starší a pomalejší verze operační paměti RAM. Ke všemu chybí i 16GB varianta. Výrobce připravil čtyři barevné možnosti (bílou, černou, fialovou, modrou) a cenovka začíná u hranice cca 10 273 Kč. Vyšší konfigurace (12+512 GB) stojí zhruba 11 207 Kč.
Zdroje: shop.vivo.com.cn, gizmochina.com
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