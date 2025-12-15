Vivo S50 a Vivo S50 Pro Mini představeny, jeden je menší, ale oba mají stejnou baterii

Zdroj: Vivo

Po nějaké době zde máme dva nové přírůstky u společnosti Vivo. Asi byste čekali základní model a nějaký vylepšený, ale firma se rozhodla pro uvedení Vivo S50 a Vivo S50 Pro Mini. Jakoby zde chyběl minimálně jeden model, tedy plnohodnotný Pro, ale na ten si asi musíme počkat.

Až tak malý není

Jakmile se použije v názvu modelu slovíčko mini, předpokládali byste, že displej bude mít 6 a méně palců, ale v tomto případě Vivo S50 Pro Mini je vybaven panelem s úhlopříčkou 6,31 palců, což rozhodně není mini, ale ve srovnání Vivo S50 jde o menší displej, jelikož regulérní model má 6,59 palců.

Vivo S50 a Vivo S50 Pro Mini; Zdroj: Vivo

Výkonnější verzí je samozřejmě Vivo S50 Pro Mini, konkrétně byl použit procesor Snapdragon 8 Gen 5, zatímco základní verze má Snapdragon 8s Gen 3. U obou se Vivo chlubí displeji s jasem až 5000 nitů a velmi slušnou fotografickou výbavou. Jen je asi škoda ultra širokoúhlého snímače, který má pouze 8 MPx.

Sice jsou oba modely jinak velké, ale i tak mají stejnou kapacitu baterie, tedy 6500 mAh. Jen tedy u Vivo S50 Pro Mini najdete navíc i bezdrátové nabíjení.

Vivo S50 začíná na ceně v přepočtu cca 8 800 Kč, Vivo S50 Pro Mini pak startuje na cca 10 800 Kč. Ceny jsou bez daně a dalších poplatků. Nejedná se o top modely, ale o velmi slušně vybavené kousky z vyšší střední třídy.

Specifikace

vivo S50 Pro mini vivo S50
displej 6,31 palců, 2640 × 1216 pixelů, 1–120 Hz LTPO AMOLED, jas až 5000 nitů 6,59 palců, 2750 × 1260 pixelů, 120 Hz AMOLED, jas až 5000 nitů
procesor Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm), GPU Adreno 840 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm), GPU Adreno 735
RAM 12/16 GB
úložiště 256/512 GB
Operační systém Android 16 s nadstavbou OriginOS 6
Dual SIM Dual SIM (nano + nano)
Foťáky
  • zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony, f/1.57, OIS)
    • 8 Mpx (ultraširokoúhlý, 106°, f/2.2)
    • 50 Mpx (teleobjektiv, 3× zoom, f/2.65)
  • přední: 50 Mpx (autofokus, f/2.0)
  • zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony, f/1.88, OIS)
    • 8 Mpx (ultraširokoúhlý, 110°, f/2.2)
    • 50 Mpx (teleobjektiv, 3× zoom, f/2.65)
  • přední: 50 Mpx (autofokus, f/2.0)
Konektivita 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB-C 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB-C
Čtečka otisků v displeji (ultrazvuková)
Odolnost IP68, IP69 IP68
rozměry a hmotnost 150,83 × 71,76 × 7,99 mm, 191 gramů 157,52 × 74,33 × 7,49 mm, 197 gramů
baterie a nabíjení 6500 mAh, 90W drátové, 40W bezdrátové nabíjení 6500 mAh, 90W drátové nabíjení

Zdroj: fonearena.com

