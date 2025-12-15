Vivo S50 a Vivo S50 Pro Mini představeny, jeden je menší, ale oba mají stejnou baterii

Zdroj: Vivo
Po nějaké době zde máme dva nové přírůstky u společnosti Vivo. Asi byste čekali základní model a nějaký vylepšený, ale firma se rozhodla pro uvedení Vivo S50 a Vivo S50 Pro Mini. Jakoby zde chyběl minimálně jeden model, tedy plnohodnotný Pro, ale na ten si asi musíme počkat.
Až tak malý není
Jakmile se použije v názvu modelu slovíčko mini, předpokládali byste, že displej bude mít 6 a méně palců, ale v tomto případě Vivo S50 Pro Mini je vybaven panelem s úhlopříčkou 6,31 palců, což rozhodně není mini, ale ve srovnání Vivo S50 jde o menší displej, jelikož regulérní model má 6,59 palců.
Výkonnější verzí je samozřejmě Vivo S50 Pro Mini, konkrétně byl použit procesor Snapdragon 8 Gen 5, zatímco základní verze má Snapdragon 8s Gen 3. U obou se Vivo chlubí displeji s jasem až 5000 nitů a velmi slušnou fotografickou výbavou. Jen je asi škoda ultra širokoúhlého snímače, který má pouze 8 MPx.
Sice jsou oba modely jinak velké, ale i tak mají stejnou kapacitu baterie, tedy 6500 mAh. Jen tedy u Vivo S50 Pro Mini najdete navíc i bezdrátové nabíjení.
Vivo S50 začíná na ceně v přepočtu cca 8 800 Kč, Vivo S50 Pro Mini pak startuje na cca 10 800 Kč. Ceny jsou bez daně a dalších poplatků. Nejedná se o top modely, ale o velmi slušně vybavené kousky z vyšší střední třídy.
Specifikace
|vivo S50 Pro mini
|vivo S50
|displej
|6,31 palců, 2640 × 1216 pixelů, 1–120 Hz LTPO AMOLED, jas až 5000 nitů
|6,59 palců, 2750 × 1260 pixelů, 120 Hz AMOLED, jas až 5000 nitů
|procesor
|Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm), GPU Adreno 840
|Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm), GPU Adreno 735
|RAM
|12/16 GB
|úložiště
|256/512 GB
|Operační systém
|Android 16 s nadstavbou OriginOS 6
|Dual SIM
|Dual SIM (nano + nano)
|Foťáky
|
|
|Konektivita
|5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB-C
|5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB-C
|Čtečka otisků
|v displeji (ultrazvuková)
|Odolnost
|IP68, IP69
|IP68
|rozměry a hmotnost
|150,83 × 71,76 × 7,99 mm, 191 gramů
|157,52 × 74,33 × 7,49 mm, 197 gramů
|baterie a nabíjení
|6500 mAh, 90W drátové, 40W bezdrátové nabíjení
|6500 mAh, 90W drátové nabíjení
Komentáře