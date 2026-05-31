Vivo S60 a S60e: Dva nováčci střední třídy s lákavou výbavou

Zdroj: Vivo
Vivo pokračuje v představování základních modelů a doplňuje své portfolio o modely S60 a S60e. V tomto případě jde o plnohodnotnou střední třídu.
Slušná výbava
Už na první pohled byste řekli, že se jedná o stejné mobily, a to ze zadní strany, ale právě zde je jeden z rozdílů. Vivo S60 disponuje sestavou 50+50+8 MPx, přičemž hlavní snímač má gimbal stabilizaci a hlavně se zde vyjímá periskopický foťák s OIS. Druhý model Vivo S60e je ochuzen právě o telefoťák.
Další rozdíl je u procesoru. Plnohodnotná verze má Snapdragon 8s Gen 3 z roku 2024, což nepůsobí dobře, ale stále se jedná o dobrý procesor s dostatkem výkonu. Levnější model má ale nový procesor Dimensity 7500 představený tento týden. Sice se nemůže rovnat výkonem, ale rozhodně bude mít delší podporu.
Ostatní specifikace jsou stejné, a to i v případě displeje. Mobilům nechybí certifikace IP69, stereo a baterie má kapacitu 7200 mAh s podporou 90W nabíjení.
Vivo S60 má nastavenou cenu u základní verze v přepočtu přibližně na 11 000 Kč, verze S60e pak na cca 8 900 Kč. Zatím si ale musíme počkat, až si novinky najdou cestu do Evropy.
Specifikace Vivo S60e
- displej: 6,59 palců, rozlišení 2750 x 1260, AMOLED, poměr stran 19,64:9, obnovovací frekvence 60/90/120/144 Hz, až 5000 nitů
- procesor: MediaTek Dimensity 7500 (osmijádrový, frekvence 2,6 GHz * 4 + 2,0 GHz * 4, 64bitový, 4nm proces), Mali G625 GPU
- RAM: 8/12 GB
- úložiště: 256/512 GB
- Operační systém: Android 16 s nadstavbou OriginOS 6
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní:
- 50 Mpx (hlavní, Sony s velkým snímačem a měkkým světlem, f/1,88, OIS, video OIS+EIS stabilizace, AF ostření, digitální zoom 1-30x)
- 8 MPx, 110° ultraširokoúhlý s nízkým zkreslením (f/2,2, EIS stabilizace, digitální zoom 0,6x-0,9x)
- přední: 50 Mpx (f/2,0, EIS stabilizace, AF ostření, digitální zoom 0,8-2x)
- 3D ultrasonická jednobodová čtečka otisků prstů, podpora rozpoznávání tváře
- IP68 + IP69
- stereo
- Konektivita: 5G , Wi-Fi 6 (pásma 2,4G/5G, Wi-Fi Display, 2*2 MIMO, MU-MIMO), Bluetooth 5,4 (audio kodeky SBC, AAC, aptX, aptX .HD, LDAC), NFC, infraport, USB-C (USB 2.0, OTG reverzní nabíjení, digitální audio výstup přes Type-C), GPS (L1), Beidou (B1I), GLONASS (G1), Galileo (E1), QZSS (L1)
- rozměry a hmotnost: 157,52 x 74,33 x 7,92 mm (barevná varianta Starry Sea) / 157,52 x 74,33 x 7,79 mm (barevné varianty Early Summer Green, Midsummer Nigh), hmotnost 199 gramů (verze Starry Sea) / 196 gramů (verze Early Summer Green, Midsummer Night)
- baterie a nabíjení: 7200 mAh, 90W rychlého nabíjení
Specifikace Vivo S60
- displej: 6,59 palců, rozlišení 2750 x 1260, AMOLED, poměr stran 19,64:9, obnovovací frekvence 60/90/120/144 Hz, až 5000 nitů
- procesor: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (osmijádrový, frekvence 3,0 GHz * 1 + 2,8 GHz * 4 + 2,0 GHz * 3, 64bitový, 4nm proces), Adreno 735 GPU
- RAM: 12/16 GB
- úložiště: 256/512 GB
- Operační systém: Android 16 s nadstavbou OriginOS 6
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony s gimbal stabilizací, f/1,75, OIS, AF ostření, digitální zoom 1-10x)
- 50 Mpx (periskopický teleobjektiv Sony s velkým snímačem, f/2,65, OIS, AF ostření, digitální zoom 3-100x)
- 8 MPx, 110° ultraširokoúhlý s nízkým zkreslením (f/2,2, EIS stabilizace, digitální zoom 0,6x-0,9x)
- přední: 50 Mpx (f/2,0, EIS stabilizace, AF ostření, digitální zoom 0,8-2x)
- 3D ultrasonická jednobodová čtečka otisků prstů, podpora rozpoznávání tváře
- IP68 + IP69
- stereo
- Konektivita: 5G, Wi-Fi 6 (pásma 2,4G/5G, Wi-Fi Display, 2*2 MIMO, MU-MIMO), Bluetooth 5,4 (audio kodeky SBC, AAC, aptX, aptX .HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LDAC, LHDC 5,0), NFC, infraport, USB-C (USB 2.0, OTG reverzní nabíjení, digitální audio výstup přes Type-C), GPS (L1), Beidou (B1C+B1I), GLONASS (G1), Galileo (E1), QZSS (L1)
- rozměry a hmotnost: 157,52 x 74,33 x 7,92 mm (barevná varianta Starry Sea / 157,52 x 74,33 x 7,79 mm (barevné varianty Early Summer Green, Midsummer Night), hmotnost 207 gramů (verze Starry Sea) / 205 gramů (verze Early Summer Green, Midsummer Night)
- baterie a nabíjení: 7200 mAh, 90W rychlého nabíjení
