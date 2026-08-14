Signal nově podporuje další zařízení. Připojit si budete moct další telefon, nebo tablet s Androidem

Zdroj: Dotekomanie.cz
Signal rozšiřuje podporu propojených zařízení. Nově si mohou uživatelé připojit ke svému účtu další telefon s Androidem nebo tablet, aniž by museli přihlašovat jen jedno hlavní zařízení. Funkce přichází s verzí Signal Android 8.20, zatímco na iPhonu je dostupná od verze Signal iOS 8.22.
Signal dostává významnou aktualizaci
Podpora více zařízení patřila dlouhodobě mezi nejčastěji zmiňované nedostatky Signalu. Na rozdíl od řady konkurenčních služeb totiž aplikace kvůli důrazu na soukromí nenabízela jednoduchou synchronizaci mezi více telefony. Nová funkce staví na systému bezpečného propojení zařízení, který Signal představil začátkem minulého roku. Díky němu se historie konverzací synchronizuje přímo mezi zařízeními pomocí koncového šifrování, aniž by zprávy procházely přes servery společnosti v nezašifrované podobě.
Při připojení nového telefonu nebo tabletu si uživatel může zvolit, zda chce přenést kompletní historii konverzací a multimediální soubory z posledních 45 dnů. Celý proces zůstává chráněný koncovým šifrováním. Pokud uživatelé nebudou chtít nic přenášet, bude možné přenos historie jednoduše přeskočit a nové zařízení používat bez starších zpráv.
Aktualizace přináší také přepracované uživatelské rozhraní pro větší displeje. Signal upravil aplikaci tak, aby lépe využívala prostor na tabletech a skládacích telefonech a upustil od staršího rozvržení s jediným panelem. Vývojáři zároveň přiznávají, že práce ještě není u konce. V plánu mají modernizaci nastavení, vestavěného fotoaparátu, klávesových zkratek i lepší optimalizaci pro Chromebooky.
Zdroj: androidauthority.com
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