Velký výprodej robotických vysavačů na Alza.cz přináší výrazné slevy na prémiové i dostupné modely

Chytré technologie pro automatizovaný úklid domácnosti procházejí dynamickým vývojem. Moderní robotické vysavače kombinují pokročilou laserovou navigaci, automatické dokovací stanice a mopovací systémy s vysokou účinností. Obchodní dům Alza.cz zařadil do své aktuální nabídky široké portfolio modelů napříč cenovými hladinami i renomovanými výrobci s výrazným cenovým zvýhodněním.
Robotické vysavače s automatickou vyprazdňovací a mycí stanicí
Modely vybavené multifunkčními dokovacími stanicemi představují špičku v oblasti automatizace domácího úklidu. Tyto systémy se starají nejen o samotné vysávání, ale také o doplňování vody, praní a sušení mopovacích textilií či automatické odsávání prachu do velkoobjemových sáčků.
- Roborock Q10 VF+ white (-40 %)
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Pokročilé robotické vysavače s laserovou navigací a mopováním
Segment pokročilých samostatných jednotek nabízí optimální poměr mezi přesností navigačních systémů LiDAR, sacím výkonem a efektivitou úklidu na různých typech podlahových krytin. Tyto přístroje disponují detailním mapováním prostoru v reálném čase a schopností rozpoznávání překážek.
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Další zajímavé výběry
V nabídce se nachází také specializovaná technika pro údržbu oken a svislých skleněných ploch. Model AERIUM Dewis R480 (-23 %) zajišťuje bezpečné a efektivní čištění skel díky podtlakovému přisávání a inteligentnímu plánování trasy.
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