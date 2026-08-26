Velký výprodej robotických vysavačů na Alza.cz přináší výrazné slevy na prémiové i dostupné modely KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 26. 8. 2026#Ostatní
Velký výprodej robotických vysavačů na Alza.cz přináší výrazné slevy na prémiové i dostupné modely

Chytré technologie pro automatizovaný úklid domácnosti procházejí dynamickým vývojem. Moderní robotické vysavače kombinují pokročilou laserovou navigaci, automatické dokovací stanice a mopovací systémy s vysokou účinností. Obchodní dům Alza.cz zařadil do své aktuální nabídky široké portfolio modelů napříč cenovými hladinami i renomovanými výrobci s výrazným cenovým zvýhodněním.

Robotické vysavače s automatickou vyprazdňovací a mycí stanicí

Modely vybavené multifunkčními dokovacími stanicemi představují špičku v oblasti automatizace domácího úklidu. Tyto systémy se starají nejen o samotné vysávání, ale také o doplňování vody, praní a sušení mopovacích textilií či automatické odsávání prachu do velkoobjemových sáčků.

Pokročilé robotické vysavače s laserovou navigací a mopováním

Segment pokročilých samostatných jednotek nabízí optimální poměr mezi přesností navigačních systémů LiDAR, sacím výkonem a efektivitou úklidu na různých typech podlahových krytin. Tyto přístroje disponují detailním mapováním prostoru v reálném čase a schopností rozpoznávání překážek.

Další zajímavé výběry

V nabídce se nachází také specializovaná technika pro údržbu oken a svislých skleněných ploch. Model AERIUM Dewis R480 (-23 %) zajišťuje bezpečné a efektivní čištění skel díky podtlakovému přisávání a inteligentnímu plánování trasy.

Kompletní přehled akčních nabídek a další zlevněné spotřebiče pro chytrou domácnost naleznete přímo na oficiálních stránkách Alza.cz. Využijte široké nabídky a spolehlivého doručení, které z nákupů na Alza.cz dělají jedničku v oblasti spotřební elektroniky a domácích technologií.

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