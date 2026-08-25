Alza zlevňuje hardware: Od OLED notebooků po herní sestavy, slevy až 41 % KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 25. 8. 2026#Ostatní
Alza zlevňuje hardware: Od OLED notebooků po herní sestavy, slevy až 41 %

Aktuální nabídka na Alza.cz přináší rozsáhlé cenové zvýhodnění napříč klíčovými technologickými segmenty. Mezi zlevněnými zařízeními lze nalézt špičkové přenosné počítače s OLED panely, odolné herní stroje, kompaktní kancelářské i výkonné stolní počítače a pestrý výběr monitorů vhodných pro práci na cestách i dynamické hraní.

Notebooky a pracovní stanice

Segment notebooků nabízí rovnováhu mezi mobilitou, vysokým výkonem a pokročilými technologiemi zobrazení. V nabídce dominují modely vybavené moderními procesory a špičkovými OLED displeji pro maximální věrnost barev, stejně jako vysoce odolné herní a profesionální pracovní stanice pro náročné nasazení.

Stolní počítače, All-in-One a Mini PC

Pro pracovní i herní zázemí jsou připravena řešení různorodých formátů – od miniaturních jednotek NUC šetřících prostor na pracovním stole přes elegantní řešení All-in-One s integrovaným displejem až po plnohodnotné herní a výpočetní sestavy OMEN a ROG.

Monitory a zobrazovací technika

Kategorie monitorů pokrývá široké spektrum použití, včetně ultraširokoúhlých prohnutých panelů pro multitasking, rychlých herních displejů s vysokým kontrastem i lehkých přenosných monitorů, které snadno rozšíří pracovní plochu na cestách.

Kompletní nabídku zlevněné elektroniky, IT vybavení a příslušenství si lze prohlédnout přímo na stránkách internetového obchodu Alza.cz. Nakupujte chytře a výhodně u jedničky na trhu výpočetní techniky.

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