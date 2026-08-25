Alza zlevňuje hardware: Od OLED notebooků po herní sestavy, slevy až 41 %

Aktuální nabídka na Alza.cz přináší rozsáhlé cenové zvýhodnění napříč klíčovými technologickými segmenty. Mezi zlevněnými zařízeními lze nalézt špičkové přenosné počítače s OLED panely, odolné herní stroje, kompaktní kancelářské i výkonné stolní počítače a pestrý výběr monitorů vhodných pro práci na cestách i dynamické hraní.
Notebooky a pracovní stanice
Segment notebooků nabízí rovnováhu mezi mobilitou, vysokým výkonem a pokročilými technologiemi zobrazení. V nabídce dominují modely vybavené moderními procesory a špičkovými OLED displeji pro maximální věrnost barev, stejně jako vysoce odolné herní a profesionální pracovní stanice pro náročné nasazení.
- ASUS TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL201WZ Mecha Gray (bez adaptéru) (-41 %)
- ASUS Vivobook S14 M3407GA-OLED013WZ Cool Silver (bez adaptéru) (-38 %)
- ASUS Zenbook 14 UM3406GA-OLED171WZ Jade Black (bez adaptéru) (-37 %)
- ASUS ExpertBook BM BM1503CDA-R5U16512X Gentle Grey (bez adaptéru) (-32 %)
- ASUS Vivobook S14 M3407GA-OLED089Z Cool Silver (bez adaptéru) (-32 %)
- Acer Aspire Lite 15 Light Silver (AL15-54P-51VP) (bez adaptéru) (-25 %)
- Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 Black (-20 %)
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Stolní počítače, All-in-One a Mini PC
Pro pracovní i herní zázemí jsou připravena řešení různorodých formátů – od miniaturních jednotek NUC šetřících prostor na pracovním stole přes elegantní řešení All-in-One s integrovaným displejem až po plnohodnotné herní a výpočetní sestavy OMEN a ROG.
- OMEN by HP 35L GT16-1915nc (-35 %)
- ASUS NUC 14 Pro NUC14RVKU5000R2 Slim (-22 %)
- ASUS V400 AiO V440VA-WPC037W White (-20 %)
- ASUS ExpertCenter PN53-BBR575HD (-15 %)
- ASUS ROG GR70-N90023AN (-5 %)
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Monitory a zobrazovací technika
Kategorie monitorů pokrývá široké spektrum použití, včetně ultraširokoúhlých prohnutých panelů pro multitasking, rychlých herních displejů s vysokým kontrastem i lehkých přenosných monitorů, které snadno rozšíří pracovní plochu na cestách.
- 34″ ViewSonic VA3420C-2 (-36 %)
- 24″ ViewSonic VA240-H-2 (-30 %)
- 27″ AOC Q27G3XMN Gaming (-25 %)
- 15,6″ VERBATIM PM-15,6 LIGHT (-25 %)
- 14″ VERBATIM PMT-14 LIGHT TOUCH (-20 %)
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Kompletní nabídku zlevněné elektroniky, IT vybavení a příslušenství si lze prohlédnout přímo na stránkách internetového obchodu Alza.cz. Nakupujte chytře a výhodně u jedničky na trhu výpočetní techniky.
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