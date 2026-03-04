Recenze Pixel 10a – jeden malý a jeden velký krok vpřed

Zdroj: Dotekomanie.cz
Google představil Pixel 10a a mnozí se celkem divili, jiní byli zklamáni, že se spekulace potvrdily. Novinka totiž nepřináší tolik změn, jak byste čekali od další generace mobilu, zejména od takové společnosti. Možná je to ale nutný restart, který trochu více oddělí top modelovou řadu od této střední třídy. Za rok se teprve uvidí, jestli je tento odhad správný.
Skoro stejný?
Na první pohled se dá velmi těžko rozeznat rozdíl mezi Pixel 10a a Pixel 9a (recenze), ale znalejší si asi všimnou, že například fotomodul, tedy spíše oblast s foťáky je o něco výše. Z přední strany rozdíl v podstatě není, nebo není patrný. Rozdíly najdete u rozměrů, ale jde jen o desetiny. Výška snížila o 0,8 mm a šířka o 9,3 mm. Tloušťka je stejná, tedy 9 mm. Klesla i hmotnost o 3 gramy. Z tohoto pohledu asi oceňuji tyto změny, že mobil neroste ve všech ohledech, jak to mnohdy bývá.
Potěší
Největší plus je ale právě na zadní straně kolem foťáků. Matně si vzpomínám, kdy jsem měl naposled v ruce mobil, který by neměl masivní vystouplý foto modul. A právě Pixel 10a je po dlouhé době mobil, který nemá ani jeden výstupek. Už loňský model měl jen lehký výstupek, ale zde není žádný. Prostě jsou záda kompletně plochá, což působí elegantně a na dnešní dobu netradičně. Když jsem ale přejel nehtem mezi foťáky a zády, tak se mí zdá, že jsou foťáky o nějakou setinu milimetru zapuštěny, ale okem to nejde vidět.
Zde ale nějaké vnější rozdíly končí. Mobil si zachovává plastová záda, ale neberu to jako mínus. Jsou matná a na dotek skoro působí jako sklo. Rozhodně nejde jednoznačně určit, že jde o plast. Rám jako takový je opět z hliníku, takže určitý pocit prémiového zpracování se dostavuje. Přední strana prošla také změnou materiálu. Google nasadil ochranné sklo Corning Gorilla Glass 7i, takže by mělo vydržet o něco více.
O něco lepší displej
Co se týče zobrazovacího panelu, tak je zde stále úhlopříčka 6,3 palců, i stejné rozlišení. Došlo ale k navýšení maximálního jasu o 300 nitů, což je sice vylepšení, ale okem jsem to nepoznal, že bych si jako řekl, že došlo k nějakému velkému vylepšení. Panel je jednoduše velmi dobrý a rozhodně patří mezi ty kvalitnější. I na přímém denním světle jsem neměl problémy. Jen tedy ty rámečky, jsou stále příliš velké, zejména pokud je mobil v obalu.
Za co mohu Google pochválit, je umístění čtečky otisků prstů. Je dál od spodního okraje, takže palec jsem nemusel dávat do nepřirozené polohy. Navíc se jedná o rychlou a přesnou čtečku. I tak jsem si nastavil zabezpečení obličejem, jelikož Google má pokročilejší technologii, která splňuje normy i pro bankovní aplikace. Jen tedy nepracuje v noci, jelikož není doplněna o infračervené snímače. I tak je to dobrý bonus navíc.
Sice Google nic neříkal o reproduktorech, nebo se jim moc nevěnoval při prezentaci, ale zdá se mi, že se na nich trochu zapracovalo. Jednak je podání basů lepší, ale hlavně jsou vyváženější, aspoň z mé zkušenosti z používání.
Je tedy Pixel 10a úplně stejný jako loňský model? Rozhodně ne, ale málo kdo to pozná. Ocení to zejména ti, co hledají mobil bez hrbu nebo nerovností na zadní straně. Zde si Google zaslouží poplácání po ramenou.
Android přímo od Googlu
Už dávno neplatí, že Google vydává své mobily s čistým systémem Android. Už si přidává některé exkluzivní funkce. Spíše bych možná řekl, že právě funkce od Googlu se prvně objeví na Pixelech, až pak na na dalších zařízeních, tedy některé. Pixel 10a má již v základu Android 16 se standardní podobou a všemu vychytávkami. Nic neočekávaného na vás nevyskočí, ani nějaký bloatware. Pokud tedy mezi takové aplikace nepočítáte ty od Googlu.
Pixel 10a má, stejně jako jiné modely od Googlu, přislíbené aktualizace po dobu sedmi let. Což je celkem zvláštní, když hardwarový základ je stejný jako u Pixelu 9a, kterému skončí podpora o rok dříve než Pixelu 10a.
Hardware
Tak tato kapitola bude asi nejkratší, jelikož Google opět použil procesor Tensor G4. Právě ten je i u předchozího modelu. Navíc je párován se stejnou operační pamětí a úložištěm. Samozřejmě jsem si projel mobil benchmarkem a v meziročním srovnání jde vidět lehký nárůst v bodech, ale to může být způsobeno novějším softwarem a ovladači. Nijak velký rozdíl zde není.
Je zde ale pár hardwarových změn. Například je podporováno Bluetooth 6.0 a navíc mobil dostal satelitní SOS zprávy. Vše ostatní zůstává bez nějakého rozdílu, aspoň podle specifikací nebo zkušeností.
Specifikace Pixel 10a
- displej: 6,3 palců, Actua (POLED), rozlišení 1080 x 2424 pixelů, 422 PPI, obnovovací frekvence 60-120 Hz, jas až 2000 nitů (HDR) / 3000 nitů (peak), kontrast >2 000 000:1, 24-bitová hloubka, Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: Google Tensor G4, bezpečnostní koprocesor Titan M2
- RAM: 8 GB
- úložiště: 128/256 GB
- Operační systém: Android 16 (7 let aktualizací OS, zabezpečení a Pixel Drop)
- Dual SIM: Dual SIM (Nano SIM + eSIM)
- Foťáky:
- zadní: 48 Mpx (OIS, hlavní, Quad PD, f/1,7, 82° zorné pole, velikost senzoru 1/2″)
- 13 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2, 120° zorné pole, velikost senzoru 1/3,1″)
- přední: 13 Mpx (f/2,2, 96,1° ultraširoké zorné pole)
- IP68 (odolnost vůči prachu a vodě)
- čtečka otisků prstů, odemykání obličejem
- stereo reproduktory, 2 mikrofony, potlačení hluku
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 2×2 MIMO), Bluetooth 6, NFC, Google Cast, GPS (GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS), USB-C 3.2
- rozměry a hmotnost: 153,9 x 73,0 x 9,0 mm, 183 gramů
- baterie a nabíjení: 5100 mAh (typická), 30W rychlé nabíjení (až 50 % za cca 30 minut), bezdrátové nabíjení (až 10 W, Qi-certified)
Výdrž se vylepšila
Google nám tvrdil, že se vylepšila výdrž na jedno nabití o několik procent, což beru vždy trochu s rezervou. Mohu ale potvrdit, že Pixel 10a má lepší výdrž. Zkusil jsem sním maximum a zvládl skoro 8,5 hodiny SoT, přičemž jsem byl i na sociálních sítích, projížděl jsem internet a sledoval jsem nejrůznější videa.
Za sebe mohu říci, že klidně vydrží dva dny provozu u běžného uživatele. Co možná některé potěší, je zrychlení nabíjení. Nejde o závratný skok. U USB C je nyní podpora 30W technologie a u bezdrátové jsme se dočkali navýšení na 10 W. Rozhodně se jedná o vylepšení, jen není tak moc citelné.
Stále dobré fotky
Zatímco minulý rok jsem mohl více méně chválit, tak tento rok mohu říci, že si mobil zachovává svůj standard. Důvod je jednoduchý. Google nikterak nesáhl na foťáky a zachoval ty samé. I tak ve své cenové hladině bude kralovat, jelikož Google umí udělat software na focení. Jen se tedy budete muset spokojit s hlavním snímačem s optickou stabilizací obrazu a vedlejším ultra širokoúhlým. Pokud nechcete kouzlit s mobilem a snažit se nahradit zrcadlovku, tak budete rozhodně stejně spokojeni jako já.
Ukázkové snímky
Zhodnocení Pixel 10a
Pixel 10a má podle mě trochu chybné označení, jelikož na mě působí jako Pixel 9a Plus. Změn zde není moc a mnohé to rozhodně zklame. Na druhou stranu možná chápu tento krok Googlu. Asi chtěl už jednou rozdělit top modelovou řadu a střední třídu. Do této chvíle měly každý rok všechny modely stejný procesor, což vypadalo netradičně. Na druhou stranu je zde možná jiný důvod. Letošní novinka je v Česku o něco levnější a právě novější procesor je asi dražší, takže se rozhodovali, jestli zvýší cenu, nebo nasadí starší procesor a zachovají sumu, případně ji sníží. Možná je to kombinace všeho dohromady, ale nějaké rozřešení se asi dočkáme za rok u Pixel 11a.
Mohu doporučit Pixel 10a? Odpověď není jednoduchá jako každý rok u Pixelů. Tyto mobily jsou dražší a mají jiný poměr ceny a výkonu. Pokud ale chcete fotomobil střední třídy s dlouhou softwarovou podporou, odolností, bezdrátovým nabíjením a vyrovnanými specifikacemi, nebudete litovat. Pixel 10a bude mít černý puntík, ale jedná se o dobrý mobil. Jen tedy není pro každého.
Klady
- Elegantní design bez vystouplého fotomodulu.
- Rychlá a přesná čtečka otisků prstů.
- Vylepšená výdrž baterie.
- Kvalitní displej s vylepšeným jasem.
- Dobré fotoaparáty s kvalitním softwarem.
Zápory
- Minimální hardwarové změny oproti předchozí generaci.
- Použití stejného procesoru jako u předchozího modelu.
- Velké rámečky kolem displeje.
