Sony představilo 1000X THE COLLEXION: 10 let tradice v novém kabátě

Zdroj: Sony
Sony sice omezuje své působení na trhu se smartphony na některých trzích, včetně Česka, ale to se netýká sluchátek. Právě dnes jsme se dočkali uvedení Sony 1000X THE COLLEXION.
Nová laťka nastavena
Sony si vybudovalo velmi dobré postavení v kategorii sluchátek a některé modely se staly referenčními, s kterými se srovnávají produkty konkurenčních společností. Nový model Sony 1000X THE COLLEXION přichází i jako oslava 10 let řady 1000X, ale nejde zde jen o nějaké připomenutí. Novinka přichází s přepracovaným designem, kde byly použity prvotřídní materiály. Sony se chlubí ručně leštěným kovem nebo umělou kůží, na které se pracovalo roky. Mají širší polstrovaný povrch a lépe se mají celkově přizpůsobit hlavě.
U měničů jsou požity uhlíkové kompozity s jednosměrnou orientací vláken, což má napomoci k lepší kvalitě zvuku. Současně jsou to první sluchátka s vybavená technologií DSEE Ultimate (využívá Edge-AI pro vylepšení komprimované hudby v reálném čase) a také došlo na rozšíření funkce 360 Reality Audio Upmix, kde jsou režimy pro hudbu, filmy a hry. ANC prošlo modernizací a využívá se technologie Multi-Noise Sensor s 12 mikrofony.
Sony 1000X THE COLLEXION vypadají jako prémiová sluchátka a nabízí podle specifikací vynikající výbavu. To samozřejmě má vliv na cenu a tato novinka se začne v Česku prodávat ještě tento měsíc za cenu 15 990 Kč.
Specifikace Sony 1000X THE COLLEXION
- barva: černá, platinová
- velikost a hmotnost: 320 g
- typ sluchátek: uzavřený
- reproduktor: 30 mm
- impedance: 48 ohmů (1 kHz) (připojení přes kabel pro sluchátka se zapnutou jednotkou)
- frekvenční odezva: 4 až 40 000 Hz (IEC) (připojení přes kabel pro sluchátka se zapnutou jednotkou)
- frekvenční odezva (aktivní provoz): 4 až 40 000 Hz (IEC) (připojení přes kabel pro sluchátka se zapnutou jednotkou)
- frekvenční odezva (komunikace přes Bluetooth®): 20 až 20 000 Hz (vzorkování 44,1 kHz), 20 až 40 000 Hz (vzorkování LDAC 96 kHz, 990 kb/s)
- citlivost: 103 dB/mW (připojení přes kabel pro sluchátka se zapnutou jednotkou)
- typ kabelu: jednostranný (odnímatelný)
- délka kabelu: přibl. 1,2 m
- přípojka: pozlacený stereofonní minikonektor typu L
- vstup(y): stereofonní konektor mini jack
- vícebodové připojení: ano
- DSEE Ultimate: ano
- režim okolního zvuku: ano
- baterie a nabíjení:
- doba nabíjení baterie: přibl. 3,5 h
- metoda nabíjení baterie: USB
- výdrž baterie (nepřetržité přehrávání hudby): max. 24 h (zapnutá technologie pro potlačení okolního hluku), max. 32 h (vypnutá technologie pro potlačení okolního hluku)
- výdrž baterie (doba nepřetržité komunikace): max. 16 h (zapnutá technologie pro potlačení okolního hluku), max. 20 h (vypnutá technologie pro potlačení okolního hluku)
- specifikace technologie Bluetooth®:
- verze Bluetooth®: specifikace Bluetooth verze 6.01
- efektivní dosah: přibl. 10 m
- frekvenční rozsah: pásmo 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)
- profil: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, PBP
- podporované zvukové formáty: SBC, AAC, LDAC, LC3
- podporovaný typ ochrany obsahu: SCMS-T
- potlačení okolního hluku:
- osobní optimalizace NC: adaptivní optimalizace potlačení okolního hluku
- optimalizace pro atmosférický tlak: ano
- automatický režim okolního zvuku: ano
- režim rychlá pozornost: ano
- eco funkce a úspora energie:
- spotřeba energie (v pohotovostním režimu / v režimu s nízkou spotřebou): 0,5 W
- je aktivován režim vypnutí / pohotovostní režim / režim s nízkou spotřebou: po 15 minutách
- technické parametry napájecího adaptéru AC, který lze s produktem použít: použijte běžně dostupný napájecí adaptér AC USB s portem USB Type-C® s výstupním proudem minimálně 1,5 A
- obsah balení: pouzdro na přenášení, propojovací kabel, referenční příručka, záruční karta
