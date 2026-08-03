Samsung Galaxy F70 Pro 5G: Qualcomm, AMOLED a větší baterie v hlavní roli

Zdroj: Samsung
Není to tak dávno, co byl představen Samsung Galaxy F70e 5G. Aktuálně na trh přichází vyšší verze v podobě Samsung Galaxy F70 Pro 5G. Základ je zde podobný, ale vylepšení jsou znatelná.
Podstatné krůčky vpřed
Oproti předchozímu modelu došlo na vylepšení například u displeje. Samsung Galaxy F70 Pro 5G se chlubí AMOLED panelem s rychlou obnovovací frekvencí a s vyšším jasem. Samsung ale vyměnil procesor a místo modelu od Mediateku vsadil na Qualcomm. Co se ale nezměnilo, je kapacita baterie. Zůstala na hodnotě 6000 mAh.
Zadní strana nově nese více snímačů, ale za zmínku stojí jen hlavní, který má 50 MPx s optickou stabilizací obrazu. Zbývající dva jsou spíše jen pro hraní. Samsung Galaxy F70 Pro 5G přichází s garantovanou softwarovou podporou po dobu 6 let, což je na tuto třídu nadstandardní.
Samsung moc často nepřináší modely série Galaxy F do Evropy, ale sem tam se dočkáme výjimky. Mohlo by to nastat i v případě Samsung Galaxy F70 Pro 5G, ale na bližší detaily kolem dostupnosti si budeme muset počkat. Cena u tohoto modelu je nastavena na cca 5 300 Kč, což není špatná suma na takovou výbavu.
Specifikace Samsung Galaxy F70 Pro 5G
- displej: 6,7 palců (1080×2340 pixelů), FHD+ Infinity-O Super AMOLED, 120 Hz, jas až 800 nitů (HBM) / 1400 nitů (špičkový), ochrana Corning Gorilla Glass Victus+
- procesor: osmijádrový (4× 2,4 GHz Cortex-A78 & 4× 1,8 GHz Cortex-A55) Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) 5G SoC s Adreno 710 GPU
- RAM: 6/8 GB LPDDR5X
- úložiště: 128/256 GB UFS 3.1, rozšířitelné až o 2 TB pomocí microSD karty
- Operační systém: Android 16 s Samsung One UI 8.5
- Dual SIM: hybridní Dual SIM (Nano SIM + Nano SIM / microSD)
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,8, OIS, LED blesk)
- 5 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2)
- 2 Mpx (makro snímač, f/2,4)
- přední: 12 Mpx (f/2,2)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,8, OIS, LED blesk)
- boční čtečka otisků prstů
- stereo reproduktory, USB Type-C audio
- Konektivita: 5G (SA / NSA), 4G LTE / VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB-C, NFC
- baterie a nabíjení: 6000 mAh, 45W rychlé nabíjení
Zdroj: fonearena.com
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