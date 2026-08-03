Samsung Galaxy F70 Pro 5G: Qualcomm, AMOLED a větší baterie v hlavní roli

• 3. 8. 2026#Android #Smartphony
Samsung Galaxy F70 Pro 5G: Qualcomm, AMOLED a větší baterie v hlavní roli

Zdroj: Samsung

Není to tak dávno, co byl představen Samsung Galaxy F70e 5G. Aktuálně na trh přichází vyšší verze v podobě Samsung Galaxy F70 Pro 5G. Základ je zde podobný, ale vylepšení jsou znatelná.

Podstatné krůčky vpřed

Oproti předchozímu modelu došlo na vylepšení například u displeje. Samsung Galaxy F70 Pro 5G se chlubí AMOLED panelem s rychlou obnovovací frekvencí a s vyšším jasem. Samsung ale vyměnil procesor a místo modelu od Mediateku vsadil na Qualcomm. Co se ale nezměnilo, je kapacita baterie. Zůstala na hodnotě 6000 mAh.

Samsung Galaxy F70 Pro 5G colors 1024x869

Zdroj: Samsung

Zadní strana nově nese více snímačů, ale za zmínku stojí jen hlavní, který má 50 MPx s optickou stabilizací obrazu. Zbývající dva jsou spíše jen pro hraní. Samsung Galaxy F70 Pro 5G přichází s garantovanou softwarovou podporou po dobu 6 let, což je na tuto třídu nadstandardní.

Samsung moc často nepřináší modely série Galaxy F do Evropy, ale sem tam se dočkáme výjimky. Mohlo by to nastat i v případě Samsung Galaxy F70 Pro 5G, ale na bližší detaily kolem dostupnosti si budeme muset počkat. Cena u tohoto modelu je nastavena na cca 5 300 Kč, což není špatná suma na takovou výbavu.

Specifikace Samsung Galaxy F70 Pro 5G

  • displej: 6,7 palců (1080×2340 pixelů), FHD+ Infinity-O Super AMOLED, 120 Hz, jas až 800 nitů (HBM) / 1400 nitů (špičkový), ochrana Corning Gorilla Glass Victus+
  • procesor: osmijádrový (4× 2,4 GHz Cortex-A78 & 4× 1,8 GHz Cortex-A55) Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) 5G SoC s Adreno 710 GPU
  • RAM: 6/8 GB LPDDR5X
  • úložiště: 128/256 GB UFS 3.1, rozšířitelné až o 2 TB pomocí microSD karty
  • Operační systém: Android 16 s Samsung One UI 8.5
  • Dual SIM: hybridní Dual SIM (Nano SIM + Nano SIM / microSD)
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,8, OIS, LED blesk)
      • 5 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2)
      • 2 Mpx (makro snímač, f/2,4)
    • přední: 12 Mpx (f/2,2)
  • boční čtečka otisků prstů
  • stereo reproduktory, USB Type-C audio
  • Konektivita: 5G (SA / NSA), 4G LTE / VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB-C, NFC
  • baterie a nabíjení: 6000 mAh, 45W rychlé nabíjení

Zdroj: fonearena.com

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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