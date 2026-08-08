Nové Vivo S2 vrací zapomenutou řadu do střední třídy

Zdroj: Vivo
Vivo má poměrně hodně řad mobilů a každou chvíli vydává kdejakou novinku. Co se týče série S, tak jsme se dočkali nedávno přírůstků v podobě S60 a S60e. Před sedmi lety ale vydal Vivo S1, ale pokračování nikdy nevyšlo, tedy až do této chvíle. Po dlouhé pauze přichází Vivo S2. Hned na první pohled nejde o nudný mobil.
Zakřiveno a s pořádnou baterií
Ačkoliv rozdíl mezi generacemi je sedm let, není to nic neobvyklé. Společnostem jako Vivo dochází možnosti v názvech, tedy hlavně kvůli počtu produkovaných modelů. Vivo S2 hned na první pohled některým připomene modely Nexus nebo iPhone. Samozřejmě myslíme prvek s foťáky. Bohužel se nenabízí nějaká nadstandardní výbava. Sestava čítá senzory s 50 a 2 MPx.
Mobil zapadá do střední třídy, o čemž svědčí procesor Dimensity 7360 v úpravě Turbo. Společně s foťáky se jedná o nejslabší části Vivo S2, ale například displej se chlubí vyšším rozlišením a zakřivením. I jas dosahuje vysoké hodnoty. Dále za pozornost stojí baterie s kapacitou 7050 mAh, a dokonce je zde i certifikace IP69, takže odolá náročnějším podmínkám.
I s takovou výbavou se výrobce dostal s tloušťkou pod osm milimetrů u dvou verzí. Dalo by se říci, že Vivo S2 se snaží být stylovkou s dobrou cenou. Základní verze vychází v přepočtu na 8800 Kč, což je relativně adekvátní na takový mobil od Vivo. Kdy se dostane do Evropy, zatím nevíme.
Specifikace Vivo S2
- displej: 6,83 palců (17,35 cm), AMOLED, 2800 × 1260, 449 PPI, až 120 Hz, lokální špičkový jas až 3000 nitů
- procesor: Dimensity 7360-Turbo, osmijádrový (4x @ 2,5 GHz + 4x @ 2,0 GHz), 4 nm
- RAM: 8 GB LPDDR4X
- úložiště: 128/256 GB UFS 3.1
- operační systém: Android 16, OriginOS 6
- dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,8, blesk)
- 2 Mpx (sekundární, f/2,4)
- přední: 32 Mpx (f/2,0)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,8, blesk)
- IP68 + IP69
- optická čtečka otisků prstů v displeji
- konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi (2,4 GHz / 5 GHz), Bluetooth 5.4, GPS (GLONASS, GALILEO, QZSS, BeiDou), OTG, USB-C (USB 2.0)
- rozměry a hmotnost:
- 164,42 x 75,25 x 7,99 mm (197 g – Sapphire Blue, Regal Bronze)
- 164,42 x 75,25 x 8,10 mm (199 g – Silk White)
- baterie a nabíjení: 7050 mAh, 44W rychlé nabíjení (FlashCharge)
Zdroje: fonearena.com, vivo.com
Komentáře