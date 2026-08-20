Sennheiser MOMENTUM True Wireless 5 lákají na vysokou kvalitu a vyměnitelné baterie

Zdroj: Sennheiser
Na trhu se každou chvíli objeví nová bezdrátová sluchátka, ale je zde i kategorie top modelů od věhlasných značek. Sennheiser patří mezi takové. Dnes jsme se dočkali rozšíření o model MOMENTUM True Wireless 5.
Sennheiser MOMENTUM True Wireless 5
Než se dostanete ke specifikacím a vlastnostem, tak Sennheiser MOMENTUM True Wireless 5 jsou v něčem unikátní. Výrobce uvádí, že mají uživatelsky vyměnitelné baterie, díky čemuž můžete prodloužit jejich životnost. Má to ale svou cenu, tedy certifikace kolem odolnosti je IP54. To by mělo postačovat na sportování a případně i lehký déšť.
O konektivitu se zde stará Bluetooth 6.0 a jsou podporovány kodeky SBC, AAC, aptX a aptX Adaptive/Lossless. Samozřejmě se nabízí i ANC, tedy aktivní potlačení hluku. Podporují 24bitový zvuk s rozlišením až 96 kHz a poprvé také prostorový zvuk Dolby Atmos se sledováním pohybu hlavy. Součástí je také funkce Anti-Wind, která se nově automaticky aktivuje.
Kromě podpory párovacích technologií zde najdete i Bluetooth LE a Auracast (vyžaduje aktualizaci), díky čemuž bude možné připojit k zařízení s podporou této technologie prakticky neomezený počet sluchátek. Na jedno nabití zvládnou přehrávat 12 hodin, se zapnutou funkcí ANC se doba zkracuje na 6 hodin. Ve spojení s krabičkou se dá dostat na 40 hodin přehrávání. O nabíjení se stará USB C i bezdrátová technologie.
Cena Sennheiser MOMENTUM True Wireless 5 je nastavena na 7 490 Kč a jsou k dostání již nyní u vybraných partnerů.
Zdroj: Tisková zpráva
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