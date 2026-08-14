Motorola uvádí Moto G Max: 7000mAh baterie v tenkém těle

Zdroj: Motorola
V tomto měsíci Motorola představila tablet Moto Pad 70 a nyní firma pokračuje v kategorii mobilů. Na trh se dostává Moto G Max s pořádnou baterií.
Hlavně energie
Moto G Max umí zaujmout hlavně kapacitou baterie, jelikož činí 7000 mAh, přičemž tloušťka mobilu je jen 8,6 mm. Někde se ale šetřit muselo, což jde vidět například u displeje. Sice má Full HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci, ale jedná se o LCD panel. Neduhem není jen maximální jas, ale také silné rámečky, zejména tedy ten spodní.
Zdroj: Motorola
Podle „sporáku“ na zádech byste si možná řekli, že se nabídne lepší fotografická výbava, ale ve skutečnosti jsou zde jen dva snímače s 50 MPx a 8 MPx. Bohužel není k dispozici ani optická stabilizace obrazu. O výkon se stará Snapdragon 6s Gen 4 z minulého roku. Ve výbavě nechybí zvýšená odolnost a stereo reproduktory.
Motorola Moto G Max má u základní verze nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 6 150 Kč. Pokud zavítá na náš trh s takovou sumou, nebude to mít jednoduché, zejména kvůli konkurenci od Xiaomi a jeho subznaček Redmi a Poco.
Specifikace Moto G Max
- displej: 6,72 palců, LCD, FHD+ (2400 × 1080), 120 Hz, jas až 1050 nitů
- procesor: Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4
- RAM: 6/8 GB LPDDR5X
- úložiště: 128 GB UFS 3.1
- Operační systém: Android 16
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony LYTIA 600, f/1.8)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, 119,5°, f/2.2)
- přední: 32 Mpx (f/2.2)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony LYTIA 600, f/1.8)
- IP64 + MIL-STD-810H
- čtečka otisků prstů na straně
- stereo, Dolby Atmos
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, USB-C, 3,5mm jack
- rozměry a hmotnost: 166,23 x 76,50 x 8,60 mm, 213 gramů
- baterie a nabíjení: 7000 mAh, 30W rychlé nabíjení
Zdroje: motorola.in, gizmochina.com
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