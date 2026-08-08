Motorola rozšiřuje portfolio tabletů: Moto Pad 70 sází na velký displej a 5G

Zdroj: Motorola
Motorola nedávno představila tablet Moto Pad 70 Pro s 13palcovým displejem a dnes přidává do nabídky odlehčenou a menší verzi Moto Pad 70. I tak se dá zařadit mezi větší tablety.
Další větší od Motoroly
Moto Pad 70 má 12,1palcový displej, takže se nejedná o nic kompaktního. Rozdíl oproti Pro verzi tak není moc velký. Je použit LCD panel s vyšším rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Jas dosahuje až na hodnotu 800 nitů v maximu, ale typická hodnota je kolem 600 nitů. Nechybí podpora pro stylus.
Fotografická výbava je spíše slabší a je celkem škoda, že se Motorola nesoustředila více na přední, aby se nabízela lepší kvalita u video hovorů. Co se týče konektivity, tak se rovnou nabízí 5G a 4G. Moto Pad 70 je vybaven čtyřmi reproduktory a také Pogo konektorem pro příslušenství jako například klávesnice.
O energii se stará baterie s kapacitou 10 200 mAh s podporou 45W nabíjení, byť tedy v balení je 68W adaptér. Vše je zapracované do těla o tloušťce 6,49 mm, přičemž tělo je kovové. Tablet má v základu Android 16 a získá aktualizace na Android 17 a Android 18. Bezpečnostní aktualizace bude mít do roku 2030.
Motorola Moto Pad 70 má nastavenou cenu u základní verze se 128 GB prostoru pro data v přepočtu přibližně na 7 500 Kč. Na informace kolem dostupnosti v Evropě si budeme muset počkat.
Specifikace Moto Pad 70
- displej: 12,1 palců, 2,5K (2560 x 1600), IPS, jas 800 nitů (HBM), 90Hz
- procesor: MediaTek Dimensity 6400 (8C, 2x A76 @ 2,5 GHz + 6x A55 @ 2,0 GHz)
- RAM: 8 GB LPDDR4X
- úložiště: 128/256 GB UFS 2.2 + microSD
- Android 16
- Foťáky:
- zadní: 13 Mpx
- přední: 8 Mpx
- IP52
- 4 reproduktory optimalizované s Dolby Atmos, duální mikrofon
- Konektivita: 5G Sub-6 GHz, 4G LTE, Wi-Fi 5 (802.11ac 1×1), Bluetooth 5.2, USB 2.0, Pogo pin konektor (3bodový)
- rozměry a hmotnost: 278,8 x 181,05 x 6,49 mm, cca 530 gramů, kovové tělo
- baterie a nabíjení: 10200 mAh, 68W napájecí adaptér
Zdroje: motorola.in, fonearena.com
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